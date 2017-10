Pokojowa Nagroda Nobla 2017 przyznana Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej

Pokojowa Nagroda Nobla 2017 trafiła do koalicji organizacji pozarządowych walczących o wprowadzenie całkowitego zakazu posiadania broni nuklearnej.

OSLO: Dzisiaj o godzinie 11.00 ogłoszono tegorocznego laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Prestiżowe wyróżnienie trafiło do Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

Uzasadniając swój wybór Komitet Noblowski podkreślił, że tegoroczny laureat wyróżniony został za „ciągłe zwracanie uwagi na katastrofalne skutki humanitarne, jakie miałoby użycie broni jądrowej” oraz za „wysiłki na rzecz wprowadzenia traktatowego zakazu posiadania takiej broni”.

ICAN powstała w 2007 roku w Australii jako międzynarodowa koalicja społeczeństwa obywatelskiego na rzecz walki o wprowadzenie całkowitego zakazu produkcji, posiadania i używania broni atomowej.

ICAN mocno wspierała, przyjęty w lipcu tego roku, traktat zakazujący posiadania broni atomowej. Traktat ten został przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych, i podpisany został łącznie przez 122 kraje.

Traktat nie uzyskał niestety poparcia mocarstw atomowych oraz członków NATO - w tym Norwegii.

ICAN to koalicja organizacji pozarządowych łącząca aktualnie działalność 468 organizacji w 101 krajach. Zwracają one uwagę na katastrofy humanitarne będące konsekwencjami używania w przeszłości broni nuklearnej i dążą do wprowadzenia całkowitego zakazu jej produkcji i stosowania. Poprzez swoje działania starają się też uczulić opinię publiczną i rządy państw, aby te wsparły kompleksową akcję mającą doprowadzić do globalnego uznania broni nuklearnej za nielegalną.

Dzięki jej działalności udało się uzyskać od 108 państw przyrzeczenie, że dołożą wszelkich starań, by zakazać posiadania i używania broni jądrowej.

