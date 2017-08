Pracownicy „na czarno” na budowie lidera Partii Pracy

Lider Partii Pracy (Ap) Jonas Gahr Støre musi wytłumaczyć, dlaczego na jego budowie zatrudnieni byli pracownicy „na czarno”.

Kiedy w 2011 roku Støre prowadził prace budowlane w swojej przystani w Kilsund, wiele z nich zostało wykonanych bez opłacenia należnych podatków i VAT-u, pisze Finansavisen.

Lider Partii Pracy twierdzi, że o niczym nie wiedział.

- To mój partner w projekcie Olaf Halvorsen był odpowiedzialny za to, jak zorganizowana była praca na budowie, napisał Støre komentując całą sprawę dla Finansavisen.

Støre i Halvorsen przeprowadzili prace udokumentowane fakturami, ale Halvorsen współpracował dodatkowo z dwoma osobami na nieco mniej formalnych zasadach.

- Zaznaczam, że zapłaciłem za zlecenie jakie zamówiłem. Zapłaciłem VAT zgodnie z wystawionymi fakturami. Nie zagłębiałem się w szczegóły i nie sprawdzałem na jakich zasadach współpracowali ze sobą poszczególni ludzie pracujący w mojej przystani, powiedział polityk w środę rano, podczas rozmowy w programie Kwadrans polityczny w NRK.

- Mówię tylko to co usłyszałem

- Nic nie wiedziałem o niewłaściwych praktykach. Podczas prac upewniałem się i pytałem wykonawców czy wszystko jest w porządku i czy wszystko przeprowadzane jest zgodnie z prawem. Zawsze otrzymywałem odpowiedzi twierdzące.

Polscy rzemieślnicy

Nie pierwszy raz media piszą o współpracy pomiędzy Jonasem Gahr Støre a firmami łamiącymi przepisy. W roku 2015 Gunnar Stavrum (Nettavisen) opisał na swym blogu przypadek korzystania przez polityka z usług polskiej firmy malarskiej Malermester.pl. Firma ta wynajęta została w roku 2011 do malowania jego domu w Oslo.

Jak się później okazało, firma wykonała usługę zaniżając koszty poprzez niestosowanie się do norweskich przepisów dotyczących m.in. bezpieczeństwa pracy na wysokości. Pojawiły się również wątpliwości dotyczące opłacania podatków przez polską firmę, która nie była wpisana do rejestru płatników VAT. Zarzucono jej ponadto brak uprawnień (tj. dokumentów mistrzowskich) do umieszczenia w swojej nazwie słowa „mester”.

- Nie zgadzam się ze twierdzeniami, że wynająłem niepoważną firmę. Nie wiadomo czy były jakiekolwiek nieprawidłowości z zapłatą podatku VAT. Nie wiem czy mieli prawo nazywać się Malemester i czy mieli dostateczną ilość rusztowań. To są sprawy, które wynajęta firma musi zapewnić we własnym zakresie. Uważam, że ze swojej strony dopełniłem wszelkich formalności aby zapewnić odpowiednią realizację projektu, powiedział Støre w NRK.