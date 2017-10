Prawo do zasiłku dla bezrobotnych uzyska 3.500 osób mniej

Rząd planuje zaostrzyć reguły przyznawania zasiłków dla bezrobotnych. Dla wielu może to oznaczać odsunięcie od rynku pracy, ostrzegają naukowcy.

W budżecie na 2018 pojawiły się zapisy zaostrzające zasady przyznawania zasiłków dla bezrobotnych.

W dniu dzisiejszym prawo do zasiłku nabywa się mając udokumentowane określone dochody uzyskane albo w poprzednim roku albo w ciągu ostatnich trzech lat. Rząd planuje zlikwidowanie drugiej z tych opcji, a więc przyznawania świadczenia na podstawie trzyletnich dochodów.

Zmiana sprawi, że około 3.500 bezrobotnych, którzy dzisiaj otrzymaliby prawo do dagpenger, nie wypełni warunków przyznawania zasiłku w przyszłym roku. Takie szacunkowe dane przedstawiło Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych dla Dagsavisen.

Oznacza to, iż w roku 2018 prawo do tego świadczenia otrzyma ok. 4,5 procent mniej osób niż w tym roku.

Zaostrzenie przepisów obejmie wyłącznie nowo ubiegających się o zasiłek. Bezrobotni otrzymujący już dagpenger nie stracą swoich praw wraz nadejściem 2018 roku.

Rząd argumentuje zmiany w przepisach koniecznością wzmocnienia polityki aktywizacji bezrobotnych oraz chęcią silniejszego wsparcia osób, które kontakt z rynkiem pracy utraciły stosunkowo niedawno.

- Rządowa decyzja może okazać się błędem, ostrzega naukowiec Knut Røed z Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych im. Ragnara Frischa.

- Może to spowodować, że mniej osób zacznie pracować i będzie potrzeba więcej czasu, zanim bezrobotny powróci do aktywności zawodowej. Badania faktycznie pokazują, że ograniczenia w wypłatach zasiłków wpływają na szybsze powroty do pracy, ale mimo to uważam, że rządowy pomysł to nie jest dobre rozwiązanie. Nie chodzi przecież o ograniczenie zasiłków, ale o całkowite ich pozbawienie pewnej grupy bezrobotnych, mówi Røed til Dagsavisen.

- Co stanie się z tymi ludźmi dalej? Zostaną oni odsunięci w stronę programów socjalnych, które są bardziej oddalone od rynku pracy, a w efekcie ludzie ci pojawią się w NAV ponownie, tylko że stać będą w innej kolejce, dodaje naukowiec.

