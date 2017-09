„Reforma sześciolatków”: Chłopcy przegrali

Naukowcy twierdzą, że „reforma sześciolatków” pogłębia różnice pomiędzy chłopcami i dziewczynkami.

Minęło już 20 lat odkąd tzw. Reforma 97 weszła w życie. Wydłużyła ona obowiązkowy okres nauczania podstawowego z dziewięciu do dziesięciu lat oraz obniżyła wiek rozpoczęcia nauki w szkołach podstawowych. Począwszy od roku szkolnego 1997-98, edukacja zaczęła być obowiązkowa już dla sześciolatków. Przed rokiem 1997 do szkół posyłano dzieci dopiero w wieku siedmiu lat.

Profesor pedagogiki Peder Haug z Wyższej Szkoły w Volda uważa, że reforma okazała się niekorzystna dla chłopców.

- Wiemy, że dziewczynki dojrzewają wcześniej od chłopców. Tak więc wcześniejsze rozpoczynanie nauki niesie za sobą negatywne konsekwencje właśnie dla chłopców. I to oni stracili najwięcej na reformie, powiedział Haug w rozmowie z portalem barnehage.no

Dagbladet opisuje sprawę w swoim papierowym wydaniu.

Haug był liderem projektu badawczego «Program oceny Reformy 97» realizowanego dla Norweskiej Rady ds. Badań Naukowych. Główną konkluzją po przeprowadzonych badaniach było stwierdzenie, że reforma nie miała wpływu na proces nauczania dzieci.

Wprowadzanie zbyt małych dzieci w formalne ramy edukacji łączy się jednak z dużą presją i stresem, oraz prowadzić może do wielu problemów.

Profesor Harriet Bjerrum Nielsen z Uniwersytetu w Oslo uważa, że wiele dziewczynek i chłopców dąży do jak najlepszego dopasowania się do szkolnych warunków. Dziewczynki są jednak często lepiej przystosowane do tych wyzwań. Wcześniej zaczynają mówić i szybciej rozwijają się socjalnie, co ma niebagatelne znaczenie w takim procesie adaptacji.

Program nauczania w pierwszej klasie jest zbyt intensywny.

– Nauczanie w pierwszej klasie jest zbyt intensywne i nie jest dostosowane do tak małych dzieci, które muszą spędzać zbyt dużo czasu siedząc nieruchomo klasie. W godzinach 7.30 - 15-30 mają one zaledwie jedną lub dwie godziny przeznaczone na wspólną zabawę, stwierdziła Nielsen.

- Trzeba zapewnić dzieciom więcej aktywności fizycznej w szkołach. To może uczynić, że nauka będzie dla małych chłopców dużo łatwiejsza. Aktywność taką można wprowadzić na różnych przedmiotach, i to bez zamieniania lekcji w plac zabaw, uważa dzisiejszy redakcyjny gość w Nettavisen, Trine Skei Grande – liderka Liberalnej Partii Lewicy (Venstre)