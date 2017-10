Rozpoczęła się sprzedaż choinek

- Może jest trochę za wcześnie.

Pomimo, że do świąt pozostało jeszcze dwa miesiące, Plantasjen już rozpoczęło sprzedaż sztucznych choinek.

Zdjęcie do Nettavisen przesłał Øyvind Ludt, dziennikarz i redaktor portalu Moderne transport. Na pierwsze w tym sezonie plastikowe drzewka natknął się on w sklepie Plantasjen w Sofiemyr w gminie Oppegård.

Coraz więcej osób wybiera sztuczne choinki

Szef sprzedaży w Plantasjen, Hilde Poppe, potwierdziła rozpoczęcie sprzedaży sztucznych choinek w sklepach sieci.

- Tak, już rozpoczęliśmy sprzedaż przedświąteczną. No i zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że jest za wcześnie, powiedziała Poppe w rozmowie z Nettavisen.

- Choinki najlepiej sprzedają się oczywiście w listopadzie i grudniu, ale niektórzy chcą się w nie zaopatrzyć na długo przed Bożym Narodzeniem.

Poppe podkreśla również, że w ostatnich latach obserwuje się wyraźną zmianę preferencji mieszkańców Norwegii przy wyborze choinki.

- Trend jest taki, że coraz więcej klientów kupuje plastikowe drzewka. Charakterystyczne jest, iż zupełnie odwrotną sytuację obserwuje się w Szwecji. Nie wiemy dlaczego tak się dzieje, ale ten trend jest bardzo wyraźny.

- W Plantasjen sprzedajemy o 20-30% więcej sztucznych choinek, niż jeszcze kilka lat temu. Co ciekawe, nie widzimy podobnie dużego spadku sprzedaży drzewek naturalnych. Możemy więc przypuszczać, że mieszkańcy Norwegii mają co roku po kilka choinek, dodaje Poppe.

Ostrzeżenia przed sztucznymi choinkami

Naukowcy od lat ostrzegają przed sztucznymi choinkami, które jeszcze do niedawna uważane były za ekologiczne, gdyż według wielu miały chronić lasy przed nadmierną eksploatacją. Wbrew jednak temu przekonaniu, plastikowe drzewka są bardzo szkodliwe dla środowiska.

- Wiemy dzisiaj, że duża część plastiku użytego do produkcji choinek przedostaje się w końcu do środowiska, gdzie rozkłada się na tzw. mikroplastiki (mikrocząstki tworzyw sztucznych). Niestety przedostają się one do organizmów żywych, a tym samym stają się częścią łańcucha pokarmowego, którego często sami jesteśmy częścią. Dzisiaj to jedno z największych zagrożeń środowiskowych, szczególnie w morzach i oceanach. Wystarczy pamiętać, że proces biodegradacji tworzyw sztucznych w środowisku trwa setki lat, ostrzega botanik botanik Håkon Holien z Uniwersytetu Północnego.

