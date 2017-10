Sklepy i etyka obniżek cen

Cierpiące na nadwagę dzieci to duże zagrożenie dla stanu zdrowia społeczeństwa. Wojna cenowa sieci handlowych oraz wzajemne prześciganie się w obniżkach cen słodyczy to bardzo nieodpowiedzialne działania.

Komentarz redaktora naczelnego Nettavisen: Gunnara Stavruma. Artykuł pochodzi z bloga: Nett på sak .

Wciąż wiele dzieci w Norwegii cierpi na nadwagę. Nie powstrzymuje to jednak kierownictwa Coop od zainicjowania dumpingu cenowego na cukierki. Dumpingu prowadzącego do wojny cenowej, do której przyłączają się pozostali przedstawiciele branży artykułów spożywczych.

Co szóste dziecko w trzeciej klasie ma nadwagę lub cierpi na otyłość. Wśród 17-latków problemy z nadwagą ma już 20-25 procent młodzieży.

Odsetek 17-latków z nadwagą i otyłoscią w latach 2011-2016 (chłopcy - linia niebieska, dziewczęta - czerwona).

- Odsetek osób z nadwagą wzrósł w ciągu ostatnich 40 lat i nadal rośnie. To niepokojąca tendencja, pisze Instytut Zdrowia Publicznego w swoim ostatnim raporcie "Nadwaga i otyłość" («Overvekt og fedme»).

Kiedy branża artykułów spożywczych drastycznie obniża ceny słodyczy, zdaje się zapominać o pewnych faktach:

Nadmierny wzrost masy ciała to jeden z najważniejszych czynników zwiększających ryzyko śmierci.

W roku 2015 nadwaga i otyłość przyczyniła się w Norwegii do śmierci 2.400 osób.

Dzieci i młodzież są w sposób szczególny narażone na niekorzystne bodźce płynące z ich najbliższego otoczenia.

Tak więc za dumpingowe ceny setek ton słodyczy, społeczeństwo zapłaci własnym zdrowiem.

W celu redukcji spożycia cukru, Stortinget przyjął specjalną „opłatę cukrową” już w 1981 roku, a branża artykułów spożywczych mogłaby odegrać kluczową rolę w procesie poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Kiedy Instytut Zdrowia Publicznego podsumowuje zagrożenia związane z nadwagą oraz przedstawia propozycje działań przeciwko otyłości, wskazuje na konieczność walki z marketingowym promowaniem niezdrowej żywności.

Ale na co się zdadzą publiczne kampanie promujące zdrowy tryb życia, kiedy cała wielomiliardowa branża wspólnie oferuje społeczeństwu słodycze za pół ceny?

I gdzie jest odpowiedzialność społeczna osób drastycznie redukujących ceny jednych z najmniej zdrowych produktów spożywczych dla dzieci?

Może ktoś powiedzieć, że krótki okres z dumpingowymi cenami słodyczy nie jest niebezpieczny, oraz że istnieją granice moralizowania i wtrącania się w zwyczaje żywieniowe ludzi.

Jest to oczywiście fakt. Większość z nas musi wziąć na siebie główną odpowiedzialność za to, czym my sami – oraz nasze dzieci – się objadamy.

Skupienie się sieci sklepów spożywczych na tanich owocach i warzywach pomaga promować zdrowe produkty - i to jest wspaniałe.

Jednak redukowanie cen za cukierki na wagę o połowę stoi w sprzeczności z norweską polityką dotyczącą "środków ograniczających promowanie wśród dzieci i młodzieży niezdrowej żywności oraz z wysiłkami podejmowanymi przez Komisję Przemysłu Spożywczego (Matvarebransjens faglige utvalg - MFU)".

Obniżka cen słodyczy na wagę przeprowadzona przez trzy główne sieci Kiwi, Rema i Coop, to nic innego jak zwiększanie sprzedaży poprzez marketingowe promowanie niezdrowej żywności. Tak więc trzy główne sieci handlowe wybierają krótkoterminowy zysk i przedkładają chwilowe wpływy do kas ponad odpowiedzialność społeczną. A dzieci, chodząc od domu do domu w Halloween, mogą liczyć na ogromne torby słodyczy, które wystarczą im później na wiele tygodni. Nie jest to zdrowe. Co o tym sądzisz? Czy to dobrze, że branża spożywcza obniża o połowę ceny słodyczy i przymyka oczy na fakt, że nadwaga i otyłość to jeden z najważniejszych czynników zwiększających ryzyko śmierci? Co o tym sądzisz? Czy to dobrze, że branża spożywcza obniża o połowę ceny słodyczy i przymyka oczy na fakt, że nadwaga i otyłość to jeden z najważniejszych czynników zwiększających ryzyko śmierci?

Mest sett siste uken