Stöckl rozwiewa wątpliwości: – Pozostanę z kadrą do olimpiady w Pekinie w 2022 roku

Jeszcze przez pięć lat prowadził będę męską reprezentację skoczków narciarskich, ujawnił Alexander Stöckl w rozmowie z NTB.

Jeszcze do niedawna przyszłość trenera nie była jasna, a jego samego nurtowało wiele wątpliwości.

- Zdecydowałem się kontynuować pracę, bo jeszcze nie ukończyłem zadania. Czuję, że wciąż mogę wiele zaoferować, a praca z norweską reprezentacją to dla mnie wciąż niezwykle ekscytujące zajęcie, powiedział 43-latek, komentując dla NTB przedłużenie swojego kontraktu z Norweskim Związkiem Narciarskim.

Pochodzący z Austrii Alexander Stöckl prowadzi norweską reprezentację skoczków narciarskich od 2011 roku. Nowy kontrakt przedłuża współpracę ze szkoleniowcem o kolejne pięć lat, czyli do igrzysk olimpijskich w 2022 roku w Pekinie.

Jeszcze kilka miesięcy temu trener zastanawiał się nad swoją przyszłością i wskazywał na narastający w nim brak motywacji.

- Nie byłem przekonany czy chcę kontynuować moją pracę w Norwegii. Stres i obciążenia były duże. Potem doszły dodatkowe wątpliwości, które pojawiły się po założeniu rodziny. Gdy masz rodzinę, o wielu rzeczach zaczynasz myśleć w zupełnie inny sposób. Ale kiedy wszystko sobie poukładałem, zrozumiałem co muszę zrobić, aby było dobrze. Motywacja również wróciła, powiedział otwarcie Stöckl.

Pełne wsparcie od najbliższych

Trener uzyskał pełne wsparcie od swojej partnerki Iny Bergman.

-Dużo o tym rozmawialiśmy. Musieliśmy znaleźć wspólne rozwiązanie, ponieważ moja praca to nasz wspólny projekt. Szczególnie teraz, gdy mamy dziecko. Musimy mieć jasny plan na przyszłość.

Dziadkowie córki Isabell mieszkają w Austrii

- To też uwzględniliśmy w tej kalkulacji. Nasi rodzice mieszkają daleko i nie możemy im „podrzucić” wnuczki na popołudnie, aby mieć czas dla siebie. Teraz Isabell chodzi do przedszkola i to wiele ułatwia, powiedział Stöckl

- Możesz sobie teraz pozwolić na zatrudnienie niani?

- Ha ha, nie. Szczerze mówiąc nawet o tym nie myśleliśmy. Mimo większej pensji nie chcemy zmieniać naszego życia i sposobu wydawania pieniędzy. Nie chcemy też stracić tego, co w życiu jest najważniejsze, powiedział trener.

Uciąć spekulacje

Poprzedni kontrakt szkoleniowca obowiązywał do przyszłej wiosny. Wątpliwości dotyczące przyszłości Stöckla pojawiły się w końcówce ubiegłego sezonu. Trener nie był pewien czy chce angażować się w kolejne olimpijskie przygotowania norweskiej kadry. Przedłużenie kontraktu do 2022 roku ucina wszelkie spekulacje dotyczące jego przyszłości.

- Zarówno dla mnie jak i dla zawodników oraz Federacji ważne jest, że wyjaśniliśmy wszystko na długo przed igrzyskami w koreańskim Pjongczang. Mamy czas na spokojne przygotowania. Dzięki temu unikamy wszystkich medialnych pytań dotyczących mojej przyszłości. Nie ma obaw, że Norweski Związek Narciarski będzie musiał zmieniać trenera tuż przed igrzyskami olimpijskimi. Nikt też nie musi się martwić, że szkoleniowiec prowadzący kadrę tuż przed olimpiadą jest zdemotywowany z powodu wygasającego kontraktu. Cała reprezentacja ma dzisiaj jasną wizję przyszłości aż do igrzysk w Pekinie w 2022 roku.

(©NTB)