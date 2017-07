Sylvi Listhaug prosi kobiety o zgłaszanie przypadków molestowania: - Musimy znać skalę problemu

Martine Halvorsen będąc na plaży doświadczyła bardzo nieprzyjemnego zdarzenia. Teraz prosi polityków o zajęcie się zachowaniami, które dyskryminują kobiety.

Dziewiętnastoletnia Martine Halvorsen spędzała sobotę w parku w Skien, gdzie w towarzystwie przyjaciół opalała się w stroju plażowym.

- Moi przyjaciele poszli się kąpać i przez chwilę zostałam sama. W tym momencie podeszło do mnie trzech młodych mężczyzn, mających zagraniczne pochodzenie i zapytali mnie czy zechcę im towarzyszyć. Grzecznie odpowiedziałam, że nie, opowiada Halvorsen dla Nettavisen.

Mężczyźni nie odeszli, a kiedy zaczęli się śmiać, dziewczyna zaczęła odczuwać całą sytuację jako mocno niekomfortową.

- Zapytali dlaczego nie chcę z nimi iść. Odpowiedziałam, że dobrze mi tu gdzie jestem w tej chwili. Nagle usłyszałam, że skoro ubieram się w ten sposób to jestem po prostu prostytutką.

- Jeden z nich powiedział jeszcze, że ubierając się i zachowując w ten sposób, wszystkie norweskie dziewczyny zasługują na to aby być zgwałcone, opowiada 19-latka.

- Kto za to odpowiada?

Halvorsen opisała całe wydarzenie na swoim blogu, gdzie zwróciła się do premier Erny Solberg i minister Sylvi Listhaug z następującym pytaniami.

„Zastanawiam się kto ponosi odpowiedzialność za tego typu zachowania. Czy Erna Solberg dobrze wykonuje swoje obowiązki? Czy Sylvi Listhaug również dobrze to robi? Czy nasz system prawny jest skuteczny? A może powinnam zaakceptować takie zachowanie? Mam spokojnie wysłuchiwać uwag, że jestem zainteresowana wyłącznie seksem, bo noszę w lecie bikini i szorty?” pisze na swoim blogu Halvorsen.

- To ich obowiązek

Minister ds. imigracji i integracji Sylvi Listhaug (Frp) powiedziała dla Nettavisen, że wpis Halvorsen wywołał u niej bardzo mocne reakcje.

- To absolutnie nie do zaakceptowania, że dziewczęta w Norwegii doświadczają molestowania tylko dlatego, że opalają się i kąpią. W Norwegii wszystkie dziewczyny mogą ubierać się jak chcą, bez ryzyka doświadczania tak nieprzyjemnych sytuacji, powiedziała Listhaug.

- Martine Halvorsen pyta, kto ponosi odpowiedzialność za takie traktowanie kobiet? Jaka jest pani odpowiedź na to pytanie?

- To ludzie zachowujący się w ten sposób ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Wszyscy przybywający do Norwegii muszą szanować panujące tu zasady oraz nasze wartości. Jedną z tych wartości jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Jeśli komuś się to nie podoba, to może się przeprowadzić do jednego z wielu krajów, gdzie kobiety są dyskryminowane i gdzie takie zachowania, rodem z epoki kamiennej, są akceptowane i dominujące, dodaje Listhaug.

- Politycy ponoszą odpowiedzialność za to, aby wszyscy przybywający do Norwegii mieli możliwość poznania i zrozumienia tutejszej kultury. Musimy tworzyć takie prawo imigracyjne, które to ułatwi. Ale ostatecznie to sami imigranci mają obowiązek przestrzegania panujących tu reguł, mówi Listhaug.

Należy zgłaszać takie przypadki

Listhaug podkreśla, że rząd wprowadził szereg kursów, na których imigranci mogą nauczyć się wszystkiego o norweskich wartościach i norweskiej kulturze.

- Nauczamy tam również o równouprawnieniu panującym w naszym kraju. Niestety okazuje się, że nie wszyscy łatwo przyswajają tę wiedzę, mówi Listhaug.

Minister doradza aby zgłaszać wszystkie tego typu zdarzenia, jakiego doświadczyła Halvorsen.

- To ważne, żeby politycy dostawali czytelne sygnały od kobiet, że te nie akceptują takiego typu zachowania. Aby tak się stało, wszystkie pokrzywdzone kobiety muszą zgłaszać przypadki molestowania. Tylko wtedy będziemy znali faktyczną skalę problemu, zakończyła Listhaug.