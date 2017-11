Szef londyńskich antyterrorystów ostrzega przed zamachami samochodowymi na Karl Johan

Szef służb antyterrorystycznych w Londynie, Nick Aldworth ostrzega przed zagrożeniami związanymi zamachami samochodowymi na Karl Johans Gate w Oslo.

– Spacerowałem po Karl Johans Gate i przeszedł mnie dreszcz, powiedział Aldworth. Przebywał on w Oslo we wrześniu, kiedy to brał udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa.

– Ulica jest bardzo długa i szeroka, a to sprawia, że mogą się tam zdarzyć katastrofalne w skutkach zdarzenia z udziałem pieszych i samochodów, wyjaśniał szerzej w rozmowie z VG.

– Zamach w Westminster w Londynie pokazuje nam jak ważne w zapewnieniu bezpieczeństwa są zapory przeciwko samochodom, powiedział Aldworth dla gazety.

To właśnie sam Nick Aldworth rekrutował strażnika, który zginął w ataku w Londynie, a także ustanowił plan bezpieczeństwa uwzględniający ustawienie barier ochronnych wokół Westminster.

- Było to dla mnie smutne doświadczenie, bo jeden z moich ludzi zginął w zamachu, ale z drugiej strony byłem szczęśliwy, że plan bezpieczeństwa zadziałał i nie doszło do większej tragedii.

Przewodniczący rady miasta Oslo Raymond Johansen (Ap) poinformował, że odpowiedni plan dotyczący zabezpieczenia antyterrorystycznego rejonu Karl Johan jest już prawie gotowy.

Betonowe zapory przed Oslo City

Jednym z miejsc w Oslo, gdzie zainwestowano ostatnio w bezpieczeństwo antyterrorystyczne, jest Oslo City. Niedawno przed głównym wejściem pojawiły się bowiem dwa bloki betonowe, chroniące budynek przed ewentualnymi zamachami samochodowymi.

Betonowe zabezpieczenia antyterrorystyczne przed budynkiem Oslo City.

- Chcę podkreślić, że Oslo City otrzymywało już groźby. Firma Klépierre, czyli właściciel centrum, zabezpiecza w ten sposób swoje centra handlowe w całej Europie. Postawione bloki betonowe w Oslo to tylko chwilowe rozwiązanie. W lutym przyszłego roku zamontujemy ostateczne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, powiedział dyrektor operacyjny Oslo City, Ketil Wold dla Vårt Oslo.

