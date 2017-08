Szwedzka minister ds. imigracji odwołała spotkanie ze swoją norweską odpowiedniczką

Sylvi Listhaug odwiedza we wtorek dzielnicę Sztokholmu - Rinkeby. Celem podróży jest poznanie miejscowych doświadczeń związanych z przyjmowaniem uchodźców.

STOCKHOLM/OSLO (Nettavisen): Szwedzka minister ds. imigracji Heléne Fritzon owołała w ostatniej chwili planowane na dzisiaj spotkanie z jej norweską odpowiedniczką – Sylvi Listhaug.

- Jestem obecnie w Szwecji. Zapowiada się bardzo interesujący dzień. Szwedzka minister odwołała spotkanie, ale mimo wszystko cieszę się na spotkanie z tutejszą policją i wizytę w Rinkeby. To jeden z najbardziej wrażliwych i narażonych na niebezpieczeństwo obszarów Szwecji. Gdybyśmy w roku 2015 i 2016 przyjęli tyle samo imigrantów co Szwecja, kosztowałoby to nas ponad 200 miliardów koron w ciągu sześciu lat. Nie możemy pozwolić na stworzenie w Norwegii szwedzkich warunków, pisze na swojej stronie na Facebooku Sylvi Listhaug

Uczyć się od Szwedów

Sylvi Listhaug odwiedza we wtorek dzielnicę Sztokholmu - Rinkeby. Celem podróży jest poznanie miejscowych doświadczeń związanych z przyjmowaniem uchodźców.

Norweskie Ministerstwo ds. imigracji i integracji, tuż przed wylotem minister Listhaug do Szwecji, opublikowało na swojej stronie internetowej informacje dotyczące m.in. powodów zaplanowanej wizyty.

- „Szwecja przyjęła dużo więcej uchodźców i osób starających się o azyl niż Norwegia. Minister ds. imigracji i integracji Sylvi Listhaug pragnie uczyć się od Szwedów. Dlatego ma ona zamiar spotkać się z policją w Sztokholmie oraz odwiedzić dzielnicę Rinkeby. Dzielnicę zamieszkałą w dużej mierze przez imigrantów oraz charakteryzującą się dużym bezrobociem.”

Sylvi Listhaug już wcześniej krytycznie wypowiadała się o warunkach panujących w rejonach Szwecji zamieszkałych przez największą liczbę imigrantów. Wskazywała, że powodem takiej sytuacji jest „naiwna i nadmiernie pobłażliwa” polityka szwedzkich władz.

Znany jest powód odwołania spotkania

W liście do VG minister Fritzon pisze, że chętnie spotkałaby się z Sylvi Listhaug, ale nie chce stać się częścią norweskiej kampanii wyborczej.

„W ostatnich dniach stało się jasne, że wizyta Listhaug jest jednym z elementów norweskiej kampanii wyborczej. Listhaug wydaje się być bardzo zainteresowana szerzeniem mylącego i wprowadzającego w błąd obrazu Szwecji. Widać to najlepiej na przykładzie jej dzisiejszego wywiadu, którego udzieliła gazecie VG. W wywiadzie tym norweska minister stwierdziła między innym, że w Szwecji istnieje 60 stref specjalnego zagrożenia (tzw. stref „no-go”), co jest oczywistym nonsensem” – pisze w swym liście Fritzon.