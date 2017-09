Tak może wyglądać przyszły rząd z partią Venstre

Sylvi Listhaug (Frp) może stracić swoje stanowisko, podczas gdy trzy osoby z Venstre mogą zasiąść w przyszłym rządzie.

Wiele wskazuje, że partia Venstre zdecyduje się współtworzyć przyszły rząd Erny Solberg, a tradycja nakazuje, że partie współtworzące gabinet obejmują ministerstwa zgodnie ze swoimi kluczowymi programowymi priorytetami. Wdaje się, że liberalna partia Venstre może dzisiaj liczyć na trzy ministerialne stanowiska w nowo wyłonionym rządzie.

Nettavisen przyjrzało się bliżej kandydatom na ministrów i wytypowało najbardziej możliwy skład rządu Erny Solberg, przy założeniu udziału partii Venstre w koalicji rządzącej.

Premier Erna Solberg.

Premier: Erna Solberg (H)

To był najprostszy wybór. Zarówno Høyre, Frp, Venstre jak i chrześcijańska KrF chcą, aby obecna premier kontynuowała swoją misję.

Siv Jensen

Minister Finansów: Siv Jensen (Frp)

Siv Jensen okazała się lepszym szefem Ministerstwa Finansów, niż mogłoby się to wydawać cztery lata temu. Resort ten jest drugim, najważniejszym departamentem w rządzie i jest mało prawdopodobne, aby Siv Jensen zrezygnowała z kierowania nim.

Argumenty za zmianą : Sama Siv Jensen może chcieć innego, bardziej „operacyjnego” stanowiska w rządzie.

Alternatywa : Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Minister Spraw Zagranicznych - BørgeE Brende

Minister Spraw Zagranicznych: Børge Brende (H)

Jeszcze do dzisiaj rana nic nie wskazywało, aby ktoś mógł zagrozić pozycji dzisiejszego ministra MSZ. Chyba że sam zrezygnuje ze stanowiska...

Najnowsze informacje wskazują jednak, że Børge Brende nie chce już sprawować tej funkcji. Będziemy na bieżąco śledzić zmiany i aktualizować artykuł.

Minister Obrony - Ine Eriksen Søreide

Minister Obrony: Ine Eriksen Søreide (H)

Niewiele wskazuje, aby ktoś mógł zagrozić pozycji dzisiejszej minister.

Minister Polityki Regionalnej i ModernizacjiJan - Tore Sanner

Minister Polityki Regionalnej i Modernizacji: Jan Tore Sanner (H)

Sanner podjął się zadania zreformowania polityki regionalnej i zapewne będzie chciał kontynuować swoją pracę. Jako wiceszef Høyre będzie mógł wybrać resort, którym chce kierować.

Minister Transportu - Ketil Solvik-Olsen

Minister Transportu: Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Solvik-Olsen to wciąż jedna z najmocniejszych kart rządu Erny Solberg. Wszystko wskazuje na to, że podoba mu się rola lidera Frp w sprawach polityki transportowej kraju.

Argumenty za zmianą : Zmiana na stanowisku Ministra Transportu możliwa będzie, jeśli sam Solvik-Olsen uzna, że potrzebuje nowych wyzwań i przeniesie się do innego ministerstwa.

Alternatywa : Nikolai Astrup (H), ewentualnie Abid Raja (V).

Trine Skei Grande.

Minister Edukacji: Trine Skei Grande (V) za Torbjørna Røe Isaksena (H)

Skei Grande jako liderka partii Venstre, może wybierać stanowisko jakie ją interesuje. Edukacja była jedną z wiodących elementów programu jej ugrupowania, tak więc wydaje się, że właśnie ten resort będzie chciała objąć.

Røe Isaksen to jedna z głównych postaci w Høyre, ale mówi się, że chciałby zająć się czymś spokojniejszym. Być może nawet poza polityką.

Bent Høie

Minister Pracy: Bent Høie (H) w zamian za Anniken Haugli (H)

Wicelider Høyre, Bent Høie pracował przez wiele lat w resorcie służby zdrowia i wydaje się już być zmęczonym tymi obowiązkami. Jako Minister Pracy mógłby zmierzyć się z jednymi z najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed przyszłym rządem.

Guri Melby

Minister Klimatu i Ochrony Środowiska: Guri Melby (V) w zamian za Vidar Helgesen (H)

Nie ma wątpliwości, że Venstre chce mieć kontrolę nad polityką ochrony środowiska.

Wydaje się, że jedna z najważniejszych osób w partii, współtwórca jej programu politycznego oraz osoba mająca duże doświadczenie z pracy w Radzie Miasta Oslo, będzie chciała zająć się tym resortem. Przypomnijmy, że ochrona środowiska to jeden z najważniejszych punktów programu politycznego Venstre.

Vidar Helgesen był ponadto ministrem, który wzbudzał ostatnimi czasy sporo nieufności. Wygląda więc na to, że jego czas w ministerstwie dobiegł końca.

Alternatywa : Ola Elvestuen (Venstre)

Sveinung Rotevatn

Minister Przemysłu: Sveinung Rotevatn (V) w zamian za Monica Mæland (H)

Sveinung Rotevatn (V) nie dostał się do parlamentu, ale jego wejście do rządu jest niemal pewne – albo jako minister albo jako sekretarz stanu.

Myślimy, że może być postawiony na stanowisku Ministra Przemysłu, jako lider swojej partii we wprowadzaniu polityki promującej zakładających własne działalności gospodarcze.

Alternatywa : Abid Raja (Venstre).

Aktualny Minister Rybowstwa - Per Sandberg

Minister Sprawiedliwości: Per Sandberg (Frp) w zamian za Per Willy Amundsen (Frp)

Wybór Pera Willy Amundsena na Ministra Sprawiedliwości był bardzo kontrowersyjny, a rezultaty jego urzędowania wzbudziły jeszcze więcej kontrowersji niż samo wprowadzenie go do rządu. Frp musi zrezygnować z jednego lub dwóch ministerialnych stanowisk, dlatego los Amundsena jest niepewny.

Per Sandberg już wcześniej twierdził, że otrzymał propozycję pracy jako Minister Sprawiedliwości. Wtedy jednak odmówił…

Solveig Horne (Frp) Foto: Ole Gunnar Onsøien

Minister Imigracji i Integracji: Solveig Horne (Frp) - Sylvi Listhaug (Frp)

Imigracja i integracja będą niezwykle ważne w norweskiej polityce także w nadchodzących latach. Sylvi Listhaug jest zarówno kochana jak i nienawidzona za swoją aktywność jako Minister Imigracji i Integracji, a Erna Solberg będzie zapewne chciała uspokoić atmosferę wokół tego resortu.

Dużo mniej kontrowersyjna Solveig Horne, wraz ze swoim doświadczeniem wyniesionym z Ministerstwa Rodziny, wydaje się być idealną kandydatką na to stanowisko.

Sylvi Listhaug

Minister Zdrowia: Sylvi Listhaug (Frp) w zamian za Bent Høie (H)

Sylvi Listhaug jest dzisiaj zbyt popularna, aby można pozbyć się jej z rządu. Może jednak zostać przeniesiona do „lżejszego” ministerstwa. Jej doświadczenie z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Oslo czyni z niej naturalnego kandydata do objęcia stanowiska Ministra Zdrowia.

Funkcja traktowana jest ponadto za politycznie niebezpieczną i łączy się z wieloma konfliktami społecznymi. Dotychczasowe doświadczenie Sylvi Listhaug jako ministra ds. imigracji będzie tu zatem niezwykle pomocne.

Frank Bakke-Jensen

Zasoby naturalne: Frank Bakke Jensen (H)

Naprawdę nie wiemy dlaczego rybołówstwo i rolnictwo potrzebuje aż dwóch różnych ministerstw. Mamy więc nadzieję, że Erna Solberg połączy te dwa resorty, odpowiedzialne za wykorzystywanie zasobów naturalnych. Dzięki temu będzie mogła również usunąć Frp z resortu zajmującego się rolnictwem.

Dzisiejszy Minister ds. Unii Europejskiej (Høyre) ma duże doświadczenie jako rzecznik norweskiej polityki rybackiej, tak więc wydaje się naturalnym kandydatem na objęcie stanowiska Ministra ds. zasobów naturalnych

To oznacza, że dzisiejszy Minister Rolnictwa Jon Georg Dale musiałby opuścić rząd, pomimo iż jest on jednym z najpoważniejszych kandydatów do przejęcia kierownictwa w Partii Postępu (Frp).

Minister ds. wydobycia ropy Terje Søviknes razem Margareth Øvrum, dyrektorem ds. technologii, projektów i wierceń w Stratoil.

Minister ds. wydobycia ropy: Terje Søviknes (Frp)

Terje Søviknes pozostaje aktualnie poza parlamentem, ale wiadome jest, że Siv Jensen chciałaby mieć go ponownie w rządzie Erny Solberg. Søviknes dał się poznać jako zdolny i pracowity polityk, a Høyre nie ma dzisiaj żadnego politycznego powodu, aby przejmować to ministerstwo od Frp. Szczególnie w czasach starcia sektora wydobywczego z polityką ochrony środowiska. Uważamy zatem, że Søviknes pozostanie na swoim stanowisku.

Anniken Hauglie

Minister Rodziny i Równouprawnienia: Anniken Haugli (H)

Anniken Haugli odejdzie prawdopodobnie z Ministerstwa Pracy, ustępując tym samym miejsca Bentowi Høie. Jej mocne CV sprawia, że jest mało prawdopodobne, aby została pominięta przy tworzeniu przyszłego gabinetu. Najbardziej odpowiednim resortem byłoby dla niej Ministerstwo Edukacji, ale to przejęte zostanie przez Venstre.

Dlatego uważamy, że Anniken Haugli obejmie stanowisko Ministra Rodziny i Równouprawnienia.

Monica Mæland.

Minister ds. Unii Europejskiej: Monica Mæland (H) w zamian za Frank Bakke Jensen (H)

Mało kto rozumie, czym zajmuje się ten resort. Wiadomo jednak, że minister ten odpowiedzialny będzie za owocną współpracę z Unią Europejską.

Z przesuniętą tu z Ministerstwa Przemysłu Monic Mæland, departament ten będzie mógł skutecznie wykonywać swoje zadania.

Alternatywa : Sveinung Rotevatn (Venstre).

Henrik Asheim

Minister Kultury: Henrik Asheim (H) - Linda Hofstad Helleland (H)

Henrik Asheim ma już za sobą swój debiut jako minister, kiedy to w zeszły piątek zastąpił tymczasowo Torbjørna Røe Isakena na stanowisku Ministra Edukacji. Fakt ten wskazuje na to, że Erna Solberg chce go przenieść z ław poselskich do swojego gabinetu.

Ministerstwo Kultury to z reguły pierwszy przystanek dla młodych członków rządu, którzy rozpoczynają swoją karierę jako ministrowie.

Wydaje się również, że dotychczasowa minister Linda Hofstad Helleland zrezygnuje ze stanowiska po tym, jak otrzymała stanowisko wiceprezydenta Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Możliwa zmiana : Asheim może zostać członkiem rządu ds. szkolnictwa wyższego (norweski minister „bez teki”). Wówczas Ministrem Kultury może zostać Tina Bru (Høyre).

Rotevatn: - To oczywiście miłe

Potencjalna Minister Przemysłu, Sveinung Rotevatn (Venstre) uważa, że przyjemnie jest być wymienianym w gronie kandydatów na stanowiska ministerialne.

- To oczywiście jest miłe, ale ja szykuję się już do odejścia z parlamentu. Tak więc to już inna grupa ludzi decydować będzie, kto zasiądzie w nowym gabinecie Erny Solberg. Decyzje muszą być podjęte w najlepszej wierze i z uwzględnieniem przyszłości partii, powiedziała Rotevatn dla Nettavisen.

Guri Melby również nie chce spekulować na temat przyszłych stanowisk ministerialnych.

- Przyjemnie jest być wymienianym jako kandydatka na Ministra Środowiska, ale to są wyłącznie spekulacje. Dlatego nie chcę tego komentować, powiedziała Melby.

