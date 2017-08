Therese Johaug poznała wyrok

Therese Johaug (29) poznała decyzję Trybunalu Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie.

Z informacji prasowej przekazanej przez CAS dowiadujemy się, że norweska gwiazda biegów narciarskich skazana została na 18 miesięcy zawieszenia.

To bardzo zła wiadomość dla zawodniczki. Tak wysoki wyrok oznacza, że nie zobaczymy jej na arenach zimowych igrzysk olimpijskich, które odbędą się w roku 2018 w południowokoreańskim PyeongChang.

W informacji prasowej CAS zaznaczył, że Johaug nie widziała oznakowania ostrzegawczego umieszczonego na opakowaniu kremu do ust - Trofordermin. Doprowadziło to do pozytywnego wyniku testu antydopingowego zawodniczki, w którym stwierdzono obecność w jej organizmie sterydu anabolicznego - clostebol.

Apelacja FIS

Johaug była już wczesniej skazana na 13 miesięcy zawieszenia. Karę, za obecność w organizmie biegaczki zakazanej substancji clostebol, zasądził Norweski Komitet Olimpijski (NIF). Kara ta nie przekreślała jednak szans zawodniczki na olimpijski start w Korei Południowej.

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) natychmiast wniosła apelację od tego wyroku do Trybunalu Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Przesłuchania stron odbyły się w siedzibie Trybunału 6. czerwca.

Adwokat Therese Johaug, Christian B. Hjort ujawnił po tych przesłuchaniach, że FIS żądała kary na poziomie 16-20 miesięcy zawieszenia.