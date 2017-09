UE prosi Norwegię o przyjęcie większej liczby uchodźców

Unijny komisarz ds. imigracji wysłał list do Sylvi Listhaug, w którym zachęca Norwegię do „jak najbardziej ambitnego” zwiększenia liczby przyjmowanych uchodźców.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) poprosił niedawno o pomoc w przyjęciu dodatkowych 40.000 uchodźców z Libii i innych krajów regionu.

Unijny komisarz ds. imigracji Dimitris Avramopoulos powiedział, że w pełni popiera inicjatywę ONZ. Rozesłał on w tej sprawie listy do wszystkich krajów UE i strefy Schengen, w tym również do Norwegii.

– W liście poprosiłem o, tak ambitne jak to jest tylko możliwe, zwiększenie swoich wysiłków i przyjęcie dodatkowych uchodźców z Północnej Afryki oraz Półwyspu Somalijskiego, powiedział.

NTB dotarło do listu, który został wysłany do Sylvi Listhaug (Frp) 25. sierpnia.

Celem Unii Europejskiej jest zwiększenie pomocy dla uchodźców przebywających w Libii, Egipcie, Nigerii, Etiopii i Sudanie. Są to kraje, z których ucieka największa liczba uchodźców, próbujących potem przedostać się do Europy poprzez Morze Śródziemne.

Moralny obowiązek

Avramopoulos podkreśla, że większość imigrantów przybyłych do Południowej Europy nie potrzebuje ochrony i azylu. Są to głównie grupy imigrantów pochodzących z Nigerii, Gwinei i Bangladeszu.

„Mamy jednak prawny i moralny obowiązek zaoferować ochronę tym, którzy rzeczywiście jej potrzebują”, pisze w liście komisarz UE.

ONZ nawołuje tymczasem do zwiększenia wysiłków i szybszego odbierania uchodźców przebywających na plażach Libii, gdzie stali się oni ofiarami działań i rozgrywek pomiędzy przemytnikami ludzi, władzami i uzbrojonymi grupami paramilitarnymi. Wielu z uchodźców przebywa aktualnie w obozach dla internowanych, gdzie warunki przebywania niejednokrotnie określane były jako nieludzkie.

Termin do piątku

Unia Europejska wyznaczyła piątek 15. września jako ostateczny termin składania przez poszczególne kraje nowych deklaracji dotyczących kwot uchodźców na rok 2018.

W piątek przed południem nie wiadomo jeszcze było, jaką decyzję podjęła Norwegia w sprawie listu od komisarza UE. Wydaje się jednak, że norweska propozycja nie zostanie przedstawiona przed uchwaleniem budżetu na rok 2018. Budżet będzie zaś zaprezentowany dopiero w połowie października.

W 2015 roku, w porozumieniu z Unią Europejską, norweski parlament podjął dobrowolnie decyzję o przyjęciu 3.500 uchodźców. Z kwoty tej, do 4. września przyjęto już 3.421 imigrantów. Norwegia przyjęła ponadto 1.500 osób na podstawie unijnych postanowień dotyczących odbierania uchodźców z najbardziej obciążonych krajów UE – Włoch i Grecji.

