W dużych miastach najtańsze są sklepy Kiwi

Kiwi to najtańsza sieć sklepów w dużych miastach Norwegii. Takie informacje otrzymamy korzystając z najnowszej usługi udostępnionej przez Radę ds. Ochrony Konsumentów – „Sjekk dagligvarer”.

Usługa internetowa została zaprezentowana w Arendal w środę. Porównuje ona ceny koszyka z najlepiej sprzedającymi się produktami spożywczymi w kraju. Na podstawie dokonanych porównań dowiemy się m.in., że sklepem, w którym zrobimy najtańsze zakupy jest Kiwi Magasin Blå w Stavanger. Za przygotowany w ramach usługi koszyk produktów zapłacimy tam 5.397 koron.

Również w Tromsø, Oslo, Bergen i Trondheim to sklepy Kiwi należą do najtańszych. W stolicy sklepy tej sieci plasują się na 15. najwyższych miejscach tego rankingu.

Najtańszy w Oslo jest Kiwi na Schous plass w dzielnicy Grünerløkka, gdzie za identyczny koszyk zapłacimy 5.421 koron. Wartość ta jest o 1.424 koron niższa od tej, którą wydamy w najdroższym sklepie tego zestawienia - Matkroken w centrum handlowym Steen og Strøm.





Krytyka

Konkurenci sieci Kiwi nie są zachwyceni nową usługą.

– Mamy nadzieje, że będzie to działało dobrze, ale na razie bardziej wprowadza w błąd niż pomaga, mówi dyrektor ds. komunikacji sieci COOP.

Dyrektor administracyjny w NHO Handel Bjørn Næss uważa, że popełniono błąd uniemożliwiając klientowi samodzielny wybór produktów, które powinny znaleźć się w koszyku cen.

- Wybór produktów nie jest reprezentatywny. Nie uwzględniono dużej części asortymentu, którego nie ma w ogólnokrajowej dystrybucji. Odnosi się to głównie do owoców, warzyw, świeżych produktów oraz mięsa, ryb i owoców morza. Dotyczy to również lokalnych produktów i marek własnych. Produkty te mogą stanowić łącznie nawet 40% sprzedaży.

95 procent

Rada ds. Ochrony Konsumentów otrzymała od rządu zadanie stworzenia usługi obejmującej 95 procent norweskiego rynku artykułów spożywczych.

– Roczny obrót handlu artykułami spożywczymi w Norwegii to ponad 150 miliardów koron. Dzięki nowej usłudze mamy większą wiedzę o rynku, powiedziała dyrektor Rady ds. Ochrony Konsumentów Randi Flesland.

Rabaty i bonusy nie zostały wzięte pod uwagę. Tak samo pominięte zostały produkty świeże oraz te sprzedawane luzem.

– Ceny widoczne w usłudze to uśrednione ceny zeszłotygodniowe. W zestawieniu uwzględnione zostały również oferty specjalne, powiedziała Flesland.

Tak działa aplikacja "Peiling"

Aplikacja

Rady ds. Ochrony Konsumentów zaprezentowała w środę aplikację «Peiling». Umożliwia ona odnalezienie określonego produktu albo zeskanowanie kodu kreskowego w sklepie. W efekcie klient otrzymuje dostęp do informacji dotyczących składników produktu, alergenów oraz jego wartości odżywczych.

Aplikacja jest darmowa i nie zawiera reklam