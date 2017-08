Wpadka na wizji: Polityk Partii Pracy krytykuje Siv Jensen za słowa, których użył również jej szef

Zarówno Jensen jak i Støre powiedzieli, że „terror puka do naszych drzwi”. Chodziło im o co innego, tłumaczy polityk Partii Pracy Jette Christensen.

ARENDAL (Nettavisen): - Uważam to za absurdalne, że mamy w Norwegii ministra, który staje przed kamerami i mówi, iż „terror puka do naszych drzwi”, mówi polityk Partii Pracy Jette Christensen dla NRK (bezpośrednio po poniedziałkowej debacie wyborczej).

Nawiązała tym samym do wypowiedzi minister Siv Jensen o "radykalnym islamskim terrorze stukającym do naszych drzwi".

Jonas Gahr Støre powiedział dokładnie to samo

Nie tylko Siv Jensen użyła tego argumentu podczas debaty. Również lider Partii Pracy, a więc polityczny szef Jette Christensen, użył dokładnie tego samego sformułowania.

- Istnieją islamscy terroryści, którzy stukają do naszych drzwi. To jest zagrożenie, powiedział Støre podczas poniedziałkowej debaty.

Christensen: - To coś zupełnie innego

Na nagraniach widać i słychać, że zarówno Jensen jak i Støre użyli identycznych słów dotyczących terroru. Christensen uważa jednak, że przekaz Jensen był zupełnie inny.

- Jensen użyła argumentu terroru jako narzędzia walki z imigracją i osobami poszukującymi azylu w Norwegii. Postawiła ona znak równości pomiędzy imigrantami i terrorystami. To coś zupełnie innego niż znaczenie wypowiedzi Jonasa Støre, który wskazał jedynie terror jako zagrożenie samo w sobie, powiedziała Christensen dla Nettavisen.

Jensen nie zauważa zagrożeń płynących z „prawej strony”

Christensen wskazuje, że przekaz Støre był zupełnie inny, pomimo identycznych wypowiedzi.

- Jonas mówił o terrorze jako o zagrożeniu samym w sobie. Wskazywał, że wywodzi się on zarówno ze środowisk religijnych jak i ze skrajnie prawicowych środowisk politycznych. Tego ostatniego doświadczyliśmy już w Norwegii. Natomiast Siv jensen przeskoczyła zgrabnie nad tematem terroru wywodzącego się ze skrajnej prawicy, powiedziała.

- Zdajesz sobie sprawę, że bardzo trudno jest znaleźć różnicę pomiędzy tymi dwoma wypowiedziami?

- Nie, jeśli ktoś dobrze przysłuchiwał się debacie. Jonas mówił o obronie przed terrorem podczas gdy Siv Jensen użyła tego argumentu wypowiadając się o norweskich wartościach i o walce z imigracją.

- Ale zauważyłaś, że Støre użył w debacie sformułowania o „terroryzmie stukającym do drzwi”. Tego samego, za które skrytykowałaś Jensen.

- Tak, oczywiście, widziałam to w trakcie debaty. Krytykując Jensen kierowałam się jednak rzeczywistym znaczeniem słów, których używa. Znaczenie to jest zupełnie inne niż to zawarte w opiniach Jonasa, powiedziała Christensen.