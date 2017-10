Zdjęcia do nowego dokumentu BBC powstawały w Norwegii

- Tego fenomenu jeszcze nigdy nie uwieczniono na filmie. To niezwykle fascynujące być świadkiem czegoś takiego, powiedział producent serialu w rozmowie z naszym magazynem - Side3.

Pierwszą część serii przyrodniczych filmów dokumentalnych „The Blue Planet”, BBC zaprezentowała swoim widzom 12 września 2001 roku w Wielkiej Brytanii. Filmy przeniosły widza do podwodnego świata mórz i oceanów oraz pozwoliły mu poznać bogactwo życia toczącego się na co dzień pod powierzchnią wody. Realizacja serii trwała ponad pięć lat, a zdjęcia powstawały w ponad 200 miejscach na całym świecie.

W październiku tego roku, a więc 16 lat po emisji pierwszej serii, premierę będzie miała część druga, zatytułowana "Blue Planet II".

Za siedmioma odcinkami «drugiego sezonu» stoją cztery lata ciężkiej pracy realizatorów. Filmy powstawały w trakcie 25 wypraw do 39 różnych krajów, a ekipy spędziły 1.000 godzin w łodziach podwodnych oraz nakręciły łącznie 6.000 godzin podwodnych nagrań.

Wiele zdjęć powstało w Norwegii

Twórcy serii spędzili wiele dni zdjęciowych w Norwegii. Dzięki temu w czterech odcinkach będziemy mogli podziwiać, występujące wzdłuż norweskich brzegów humbaki, orki oraz arktyczne morsy. Ekipy realizatorów odwiedziły między innymi Svalbard oraz wyspę Vengsøya i wody Andfjorden, w najbardziej na północ położnym norweskim okręgu – Troms.

I to właśnie w Norwegii powstały zapierające dech w piersiach zdjęcia, przedstawiające interakcje zachodzące pomiędzy humbakami a orkami polującymi na śledzie w norweskich wodach. Szczególne zainteresowanie może wzbudzać fakt, że nigdy wcześniej zjawiska te nie zostały uwiecznione na filmie.

- Tak, to było niesamowite. Te interakcje między humbakami a orkami znane były już wcześniej, ale jeszcze nikomu nie udało się ich sfilmować. Takie bliskie spotkanie tych dwóch ogromnych drapieżników było fascynujące, mówi z entuzjazmem w głosie Jonathan Smith. Brytyjczyk jest producentem niektórych odcinków serii, a także kierował ekipą zdjęciową podczas wyprawy do Troms.

Blue Planet II: Jonathan Smith





- Wyobraź sobie gigantyczną, gęstą ławicę śledzi. Wydaje się z początku, że polowanie w takiej masie ryb nie sprawi dużemu drapieżnikowi żadnego kłopotu, ale prawda jest jednak inna. Orki polują w stadzie. Próbują oddzielić mniejsze grupy ryb od ławicy i zaganiają je w stronę powierzchni. Gdy tego dokonają, ogłuszają swoje ofiary uderzając ogonami o powierzchnię wody. Dzięki kamerom i rejestratorom dźwięku widzowie nie tylko zobaczą, ale i usłyszą to polowanie. Dźwięki jakie pojawią się w filmie nie różnią się od tych, które dało się usłyszeć „na żywo”, podczas bezpośrednich obserwacji tych wydarzeń, wyjaśnia Smith.

- I właśnie podczas tych polowań zaobserwowaliśmy te niesamowite interakcje pomiędzy drapieżnikami. Humbaki mają podobny problem z atakowaniem zwartych ławic co orki i muszą polować na mniejsze, oderwane od stada grupy śledzi. Gdy więc słyszą uderzanie ogonami o powierzchnię wody, wiedzą co to oznacza. W praktyce wygląda to tak, że orki wkładają ogromny wysiłek w zaganianie i ogłuszanie śledzi, po czym pojawiają się humbaki i korzystają z nadarzającej się okazji do łatwego zdobycia pożywienia. Możliwość doświadczenia takich rzeczy jest niewiarygodna.

Blue Planet II: Humbak w drodze na polowanie u wybrzeży Norwegii.

Pomimo obserwacji tych unikalnych interakcji pomiędzy orkami a humbakami, praca w Norwegii nie była wyłącznie przyjemnością. Smith przyznaje, że największym wyzwaniem podczas kręcenia filmu były norweskie warunki pogodowe.

- Najtrudniejsze w Norwegii były prawdopodobnie warunki pogodowe i oświetleniowe. W sierpniu na Svalbardzie było cały czas jasno, ale już w listopadzie, grudniu i styczniu było trochę ciemniej, uśmiecha się Smith.

- Dzikie zwierzęta nie troszczą się o warunki świetlne podczas filmowania, tak więc jeśli w ciągu doby masz tak naprawdę tylko 40 minut z w miarę dobrym światłem, stwarza to nie lada wyzwanie dla całego zespołu, dodaje Brytyjczyk.

Premiera "Blue Planet II" odbędzie się w niedzielę 29. października o godzinie 21.00 na kanale BBC Earth.

Blue Planet II: Orka podążająca za ławicą śledzi u wybrzeży Norwegii.





Blue Planet II: Stado orek współpracuje podczas polowania na śledzie.

Blue Planet II: Samica morsa z młodym. Związek matki z dzieckiem u morsów jest wyjątkowo silny

Blue Planet II: Głodne niedźwiedzie polarne stanowią duże zagrożenie dla morsów na wyspie Svalbard. Zwierzęta mają jednak swoisty system alarmowy pozwalający im ostrzegać się wzajemnie, w przypadku pojawienia się niedźwiedzia. W chaosie ucieczki, najłatwiejszymi ofiarami stają się jednak młode morsy. Foto: Jonathan Smith / BBC NHU

