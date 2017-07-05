"Левые" в политике как кусок мыла в ванне
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Впервые за несколько месяцев Левая либеральбая партия (V) балансирует на границе дозволенного числа процентов, позволяющих им попасть в правительство, но, тем не менее, самая старая партия в Норвегии не так уж и далека от власти в Стортинге.
Nettavisen пригласила четырех экспертов проанализировать шансы партии на выборах, у которой когда-то было больше кандитатов в правительстве, чем в парламенте Норвегии.
Специалист по связям с общественностью Меттэ Ханекамхауг (Mette Hanekamhaug), которая в свое время была самым молодым представителем в Стортинге (парламент Норвегии) говорит, что в большинстве своем за партию голосуют жители городов, но в Стортинге - большиство преставителей партий из районов, и в этом состоит их главная проблема.
Оппонент Андерс Хеглюнд (Anders Høglund) вообще не может понять, какие цели и задачи партия ставит перед собой. "Суть их идеологической линии в политике как кусок мыла в ванне - невозможно уловить".
Медиа-эксперт Джордж Гуди не согласен, подчеркивая, что партия не имеет ничего общего с правительством Рабочей партии, поскольку очевидно является либеральной.
Эксперт по имени Ивен Ас Энг считает, что партия заслуживает уважение за ту идиологию, которой они придерживаются, и которую другие партии только копируют.
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