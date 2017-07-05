"Левые" в политике как кусок мыла в ванне

Эксперты, желающие спасти Левую либеральную партию живой или мертвой, не совсем понимают, какова идеологическая линия их политики.

Впервые за несколько месяцев Левая либеральбая партия (V) балансирует на границе дозволенного числа процентов, позволяющих им попасть в правительство, но, тем не менее, самая старая партия в Норвегии не так уж и далека от власти в Стортинге.

Nettavisen пригласила четырех экспертов проанализировать шансы партии на выборах, у которой когда-то было больше кандитатов в правительстве, чем в парламенте Норвегии.

Специалист по связям с общественностью Меттэ Ханекамхауг (Mette Hanekamhaug), которая в свое время была самым молодым представителем в Стортинге (парламент Норвегии) говорит, что в большинстве своем за партию голосуют жители городов, но в Стортинге - большиство преставителей партий из районов, и в этом состоит их главная проблема.

Оппонент Андерс Хеглюнд (Anders Høglund) вообще не может понять, какие цели и задачи партия ставит перед собой. "Суть их идеологической линии в политике как кусок мыла в ванне - невозможно уловить".

Медиа-эксперт Джордж Гуди не согласен, подчеркивая, что партия не имеет ничего общего с правительством Рабочей партии, поскольку очевидно является либеральной.

Эксперт по имени Ивен Ас Энг считает, что партия заслуживает уважение за ту идиологию, которой они придерживаются, и которую другие партии только копируют.