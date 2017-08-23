"Разница между Рабочей и Консервативной партией ещё меньше, чем думают люди"

Представитель Экологической партии считает, что две партии схожи по иммиграционной политике, программе по окружающей среде и многим другим параметрам.

Представитель молодёжной организации от Экологической партии (MDG) Ола Эан (Ola Eian) поясняет, что одним из главных направлений политики партии является независимость Норвегии от нефтяной промышленности, особенно в случае злоупотребления прибылью от налогов, которая приносит отрасль. Политики партии считают, что нужно следовать примеру Швеции и Дании, которые сокращают переработку нефтяных продуктов.

Экономика не должна игнорировать природные ресурсы

Программа партии нацелена на обращение к более экологическим источникам энергии. По словам молодого активиста партии, страна обладает соответствующими технологиями для осуществления планов, приводя в промер электромобили. Партия планирует свести на нет норвежскую отрасль по добыче и переработке нефти в течение 15 лет.

Также в политическую программу входит сокращение рабочего времени. "Нужно сократить рабочее время так, чтобы люди получили больше свободного времени, а не возможности заработать больше денег".

За существование волка и овцы в норвежской природе

Партия поощряет разведение скота на пастбищах, но не собирается поддерживать истребление диких животных на территории Норвегии.

Представитель "Зелёной молодежи" сравнивает политику "зелёных" с политикой Центристов, подчеркивая, что работа экологической партии ставит в приоритет норвежские ресурсы и местную демократию. Однако Эан считает, что обе партии согласны с утверждением – все, что производится за счёт нефтяных продуктов, может быть произведено за счёт леса.

Более либеральная политика в отношении наркотиков

Избиратели, голосующие впервые, поинтересовались насчёт политики партии в отношении использования каннабиса. Представители партии заявили, что намерены сделать политику в отношении использования наркотиков более либеральной, поскольку, по их мнению, штрафы за их употребление плохо выполняют свою функцию.



Демократическая реформа

Избиратели, голосующие в первый раз, также интересуются по поводу определения демократической реформы, заявленной в политической программе. Партия поясняет, что это прежде всего касается социальных сетей, где каждый может свободно выражать свое мнение без каких-либо серьёзных последствий. "У нас нет конкретного политического предложения по этому поводу, мы просто хотим свободных дискуссий", – говорит представитель "Зеленой молодёжи". Вместе с тем партия выступает в поддержку развития норвежских СМИ.

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