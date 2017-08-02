Хадия Тайик (Ap) составила список настоящих норвежских ценностей
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Тайик с критикой отнеслась к высказываниям министра культуры Линды Хофстад Хеллелан (Linda Hofstad Helleland) (Консервативная партия) и заместителя лидера Партии центристов Оле Бортен Моэс (Ola Borten Moes) о норвежских ценностях. Согласно их мнению, которое они выразили в интервью газете VG, настоящие норвежские ценности – это вафли, клубника и кофе. В связи с этим норвежский политик предложила свой вариант в виде списка, который, по ее же утверждению, отнюдь не является исчерпывающим:
- В Норвегии нет большого разрыва между народом и властью
- Обычные работники приравнены в своих правах к работодателям
- Дети учатся друг у друга в общеобразовательных учреждениях
- Природные ресурсы страны принадлежат народу
- Женщины и мужчины имеют равные возможности
- Сохранение норвежских культурных и ремесленных традиций
Более того, Тайик считает, что данные ценности находятся под давлением и угрозой, исходящей от коалиционного правительства под руководством Партии прогресса, Консервативной партии и премьер-министра Эрны Сульберг.
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