Хадия Тайик (Ap) составила список настоящих норвежских ценностей

Заместитель лидера Рабочей партии составила список настоящих норвежских ценностей, которым, по ее мнению, угрожает премьер-министр Эрна Сульберг.

Тайик с критикой отнеслась к высказываниям министра культуры Линды Хофстад Хеллелан (Linda Hofstad Helleland) (Консервативная партия) и заместителя лидера Партии центристов Оле Бортен Моэс (Ola Borten Moes) о норвежских ценностях. Согласно их мнению, которое они выразили в интервью газете VG, настоящие норвежские ценности – это вафли, клубника и кофе. В связи с этим норвежский политик предложила свой вариант в виде списка, который, по ее же утверждению, отнюдь не является исчерпывающим:

В Норвегии нет большого разрыва между народом и властью

Обычные работники приравнены в своих правах к работодателям

Дети учатся друг у друга в общеобразовательных учреждениях

Природные ресурсы страны принадлежат народу

Женщины и мужчины имеют равные возможности

Сохранение норвежских культурных и ремесленных традиций

Более того, Тайик считает, что данные ценности находятся под давлением и угрозой, исходящей от коалиционного правительства под руководством Партии прогресса, Консервативной партии и премьер-министра Эрны Сульберг.

Министр миграции и интеграции Сильви Листхеуг также разделяет критические настроения по поводу высказываний политиков, являющихся уроженцами Тронхейма. По ее мнению, норвежским ценностям угрожает их наивная иммиграционная политика. "Давление на норвежские ценности будет только увеличиваться год за годом с ростом иммиграции, – утверждает министр".







Эрна Сульберг в свою очередь высказалась христианской газете по поводу ценностей, утверждая, что христианство должно играть существенную роль для формирования духовности индивида, потому как здесь идет речь не о проповеди, а прежде всего о сохранении наследия предков и традиций. По ее словам, это также касается ценностей и понимания норвежского общества в целом, при этом добавляя, что в условиях мультикультурного общества передача ценностей становится еще более важной задачей.













