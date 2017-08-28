Министр юстиции (FrP) призывает кастрировать преступников, насилующих детей

Министр юстиции (FrP) призывает рассматривать возможность химической кастрации преступников, осуждённых за изнасилование детей.

"Нам нужно лучше позаботься о том, что монстры, насилующие детей, будут арестованы, осуждены и изолированы от общества, в котором им нет места. И для этого нужно рассматривать все доступные возможности", – заявил министр юстиции Пер Вилли Амундсен (Per-Willy Amundsen), представляющий Партию прогресса.

Уже несколько раз Партия прогресса предлагала ввести медицинскую кастрацию. Так в 2009 году рассматривалась возможность введения гормональной терапии, как наказания за тяжкие преступления сексуального характера, вследствие которой снижается сексуальное влечение.

В апреле 2014-го года уже были дебаты на тему изменений в законодательстве после судебного дела так называемого "карманника", подавшего запрос на освобождение после истечения минимального срока тюремного заключения.

В ноябре прошлого года политик в области юстиции Ян Арильд Эллингсен (Jan Arild Ellingsen) вынес на обсуждение вопрос о введении химической кастрации, как наказания осуждённых за растление малолетних.

"Если принятия таких мер поможет спасти хоть одного ребёнка, оно того стоит. Право детей быть защищёнными от такого жестокого обращения стоит намного больше, чем право педофила на проявление своей сексуальности", – заявляет министр Пер Вилли Амундсен.

Психологи критикуют

Специалист по психологии и исследователь Пол Грёндал назвал решение ввести данную методику в обиход судебной практики необдуманным и непрактичным.



Психолог заявляет, что в научном сообществе присутствуют разногласия по поводу эффективности гормональной терапии в борьбе с растлением малолетних. Специалист в области клинической психологии и сексологии Туре Лангфельт (Thore Langfeldt) также среди тех, кто выражает сомнения по поводу применения этого метода, обращая внимание на то, что анаболические стероиды, которые сводят действие гормонов на нет, находятся в свободном доступе.



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