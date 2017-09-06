Партия прогресса (FrP) вырывается вперёд

Согласно статистике, за Партию прогресса голосуют больше избирателей, чем четыре года назад.

Консервативная партия (Høyre), Партия прогресса (FrP) и Левая либеральная партия (V) набрали 85 мандатов. Рабочая партия (Ap), Партия центристов (Sp) и Левая социалистическая партия (SV) получили 74 мандата, но с восемью мандатами от Норвежской экологической партии (MDG) и двумя от Партии "Красных" (Rødt) три партии набирают 84 мандата в целом.

Лидер Партии прогресса (FrP) призналась, что не может не радоваться таким результатам, которые, по её собственным словам, придают партии больше сил и энергии для дальнейшей борьбы на выборах. Сив Йенсен (Siv Jensen) также напоминает своим избирателям, что решающие результаты будут выявлены на следующей неделе, поэтому призывает граждан отдать свой голос, пока есть возможность.

В течение недели Партия прогресса вырвалась вперёд на 2 процента. Консерваторы и Народна христианская партия (KrF) получили на 1,5 процента больше, а вот Левая либеральная партия (V) продвигается вперёд очень осторожно.

Согласно тому же подсчёту Рабочая партия продвинулась на 1,4 процента, Левая социалистическая партия и Партия центристов наоборот сделали шаг назад. Партия "Красных" и Норвежская экологическая партия продвинулись на 0, 5 процента.



Консервативная партия не намерена расслабляться, несмотря на большинство голосов от народа. Лидер партии и действующий премьер-министр Эрна Сульберг заявляет, что разрыв между лидирующими и отстающими партиями не так уж и велик.

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