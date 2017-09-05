Левая либеральная партия (V) обещает дать учителям больше время на учеников

"Мы всегда сдерживаем свои обещания", – заявляет лидер партии Тринэ Скай Грандэ.

Обзор газеты Poll of polls подтверждает, что по рейтингу партия существенно отстаёт от своих коллег, находясь за пределами допустимого процента голосов для входа в правительство вот уже в течение 6-ти месяцев подряд.

Согласно проведённому исследованию, 75 процентов учителей основной школы сообщают о том, что у них отнимают всё больше и больше учебных часов за последние 3 года. В связи с этим левые либералы взяли на вооружение пожелания педагогов и пообещали с входом в правительство

подарить им ещё один учебный час в неделю в ущерб бюрократическим делам.

Леволиберальная партия (V) заявила, что в 2013-м году из 31-го данного обещания они выполнили 28, тем самым пытаясь доказать, что они могут сдерживать своё слово.

Лидер Левой либеральной партии заявляет, что у неё есть чёткий план действий для улучшения образовательной системы:

Учителя должны уделять на один час больше обучению вместо бюрократической рутины. Возможность дополнительных часов обучения по нескольким предметам, а в особенности обществознания и ИКТ (Информационно-коммуникационных технологий). Повышение зарплаты учителям, берущим дополнительные часы. Более свободный выбор школьной формы. Щадящий режим для новоиспечённых учителей.

Политик подчёркивает несправедливость траты времени учителями с высшим образованием на возню с бумагами и прочей бюрократической деятельностью. По её мнению, это идет в ущерб образовательному процессу, особенно когда по этой причине профессиональных педагогов приходится заменять на работников с более низкой квалификацией.

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Параллельно с этим Грандэ критикует нынешнего министра образования Турбьйорна Исаксена (Torbjørn Røe Isaksen, Консервативная партия) за то, что не предложил никакого решения проблемы.

Ректор школы гуманитарного направления в районе Уллевол (Ullevål) города Осло выступила в защиту того, что учителя вынуждены тратить существенное время на работу с документацией. По её словам , это обеспечивает защиту прав учеников, а также служит доказательством легальности деятельности учителей.

Также ректор выступила против проведения государственных тестов для оценки знаний, полученных учениками, говоря о том, что проведение теста также занимает много времени, но даёт мало пользы ученикам.

Министр образования заявляет, что за четыре года он ещё не получил ясного решения проблемы ни от леволиберальной, ни от какой-либо другой партии.

Консервативная партия (Høyre), представителем которой является министр образования, считает необходимым введение реформы для специального образования, с чем также соглашается Левая либеральная партия (Venstre). Вместе с тем министр говорит о возможности замены учителей на представителей различных профессий, которые могут проводить занятия. Также политик желает увеличить количество медсестёр и количество учителей для самых маленьких детей в школах.

Программа Консервативной партии по реформации школьного образования выглядит следующим образом:

Отмена обязательного государственного теста, являющегося, по словам министра, бесполезным. Отмена ведения журналов для проставления оценок ученикам. Упрощение предъявляемых национальным надзорным органом требований к документам. Упрощение ведения отчётности.

В обращении к своим избирателям министр, представляющий Консервативную партию, пообещал продолжить борьбу с бюрократией в школах, которая, по его наблюдению, существует по вине коммун и самих школ. Политик подчеркнул, что те нерационально распределяют средства, выделенные государством на поддержку школьной администрации, тратящей слишком много денег на организацию ненужных собраний и совещаний.