Споры вокруг предложения Листхеуг (FrP) о запрете ношения хиджаба

Права человека не препятствуют вводу запрета о ношении хиджаба, но основания Листхеуг могут вызвать проблемы.

Листхеуг подчеркивает, что мусульманские платки должны быть запрещены в школах и детских садах. По мнению министра, ношение данных символов в общеобразовательных учреждениях противоречит культурным нормам Норвегии и превращают маленьких девочек в сексуальные объекты.

"Мы не можем расчитывать на то, что ношение хиджаба - добровольный выбор самих детей. Маленькие девочки имеют те же права и возможности независимо от того, являются ли они этническими норвежцами или иммигрантами из другой культурной среды. Таким образом, в будущем они сами могут решить, хотят ли они носить мусульманский платок, или нет", - говорит министр.

Листхеуг подчеркивает, что цель данного символа - сокрытие своей внешности, дабы не стать искушением для мужчин, поэтому у мусульманских платков присутствует явный сексуальный подтекст. Министр призывает Норвегию четко сформулировать свою позицию по данному вопросу и надеется, что большинство мужчин не смотрит на 5-ти летних девочек как на искушение.

Споры о значении символа

По словам технического директора Норвежского национального правозащитного института (Anine Kierulf), решение по данному вопросу будет приниматься в соответствии с правами человека и нужд общества. Европейский суд по правам человека не раз одобрял запрет о ношении хиджаба, поэтому есть вероятность положительного решения в пользу запрета, если для этого будут предоставлены правильные основания и подтверждения того, что хиджаб является препятствием для интеграции. Директор подчеркивает, что неясно, является ли мусульманкий платок религиозным или скорее культурным символом.

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