Новый рапорт Центрального статистического бюро (SSB) о иммиграции в Норвегию

Женщины обходятся дорого, но на иммигрантов затрат ещё больше.

После длительного процесса утверждения Центральное статистическое бюро Норвегии (SSB) опубликовало рапорт, касающийся иммиграции в Норвегию, что спровоцировало бурную реакцию.

Основной вывод, который можно сделать относительно иммиграции, заключается в отрицательных последствиях как для экономики страны, так и для всего норвежского общества в целом.

Так, бюро делит весь мир на несколько основных зон: R1, R2 и R3. Под R1 понимаются ближайшие соседи Норвегии и в целом западный мир. R2 обозначает типичные страны Восточной Европы, а R3 – все страны за пределами Европы и западного мира.

Таблица ниже представляет список стран, из которых больше всего иммигрируют в Норвегию:

Увеличение численности населения

Также статистика показывает, что количество иммигрантов увеличилось вдвое после середины 80-х и вплоть до начала 2000-го года, а затем снова удвоилось. Такими темпами ожидается, что численность населения Норвегии увеличится до 8 000 000 человек до конца этого столетия. Согласно исследованию, проведённому статистическим бюро, причиной тому является высокая рождаемость среди представителей стран группы R3.

Женщины обойдутся дороже, чем мужчины

Согласно статистике, женщины обходятся стране дороже, чем мужчины. И это касается как иммигрантов, так и людей, рождённых в Норвегии. Статистика распределяется подобным образом из-за различных социальных пособий, связанных с детьми, пенсионными выплатами и пособиями по инвалидности.

Иммигранты из "незападного" мира зарабатывают меньше

В то время, как средний доход граждан, рождённых в Норвегии, относительно высок, средний заработок иммигрантов из стран третьей группы остаётся низким, что означает низкие налоговые поступления, что, как следствие, создаёт экономические проблемы для государства.

Средний доход после уплаты налогов на одного человека составляет 47 000 крон на 2060 год. Если бы не иммиграция, доход был бы больше на 7,8 процента. Соответственно потеря дохода приравнивается к 72 000 крон (9,6 процента) на 2100 год.

Согласно статистическому бюро, иммиграция также приводит к снижению производства во всех других сферах, кроме нефтяной.

Трудовая занятость иммигрантов из 3-й группы стран и их заработная плата тоже значительно ниже по сравнению с норвежцами. В то же время всё больше иммигрантов именно этой группы приезжают в Норвегию.

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