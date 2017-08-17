Потенциально худший исход выборов для Рабочей партии (Ap)

Рейтинг Рабочей партии продолжает снижаться, что ведет к наихудшему для партии исходу выборов с 2001-го года.

Nettavisen имеет в виду, чт о: Рабочая партия не в состоянии привлечь избирателей. Причиной тому может быть политическая идеология партии, неудачное лидерство, неспособность донести смысл сказанного до избирателей или все вместе взятое.

Подобное случалось и раньше, когда партия с ее предыдущим лидером Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenbergs) набрала меньше 30-ти процентов голосов в результате выборов 2001-го года.

Согласно текущему подсчету голосов, рейтинг Норвежской рабочей партии составляет 27,1 процента – падение на 5,9 процента.

Лидер партии Йонас Гар Стёре (Jonas Gahr Støre) может надеется на пост премьера с большинством голосов в свою пользу, но велика вероятность того, что Левая социалистическая партия (SV), Норвежская экологическая партия (MDG) и Партия "Красных" (Rødt) помешают осуществлению мечты политика. Если результаты выборов будут не в пользу партии, возникнет вопрос о правильности выбора лидера или политики партии в целом.

Ряд комментаторов положительно оценивают Стёре как лидера, но пока еще рано делать вывод о том, что избирателям действительно нравится "новый" Йонас Гар Стёре, постоянно перебивающий премьер-министра Норвегии во время прошедших недавно теледебатов. Согласно некоторым политическим обозревателям, такая стратегия политика скорее была похожа на обычную невежливость.

Не стоит переоценивать Стёре и недооценивать тот факт, что политика его партии не привлекает избирателей.

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В реальности победитель выборов выигрывает не за счёт припоминания всех ошибок оппонента за последние четыре года, а за счёт создания энтузиазма вокруг предстоящей деятельности, запланированной на последующие четыре года. Большинство избирателей верят в то, что с Норвегией всё в порядке, что уровень безработицы снижается, а уровень экономики повышается. Тривиальная попытка очернить оппонента здесь не работает (речь идет о критике Стёре в сторону своих конкурентов – текущего правительства Норвегии).

Обещание политика в случае победы повысить налогообложение на 15 млрд. крон в год тоже показалось довольно дерзким.

Норвежская рабочая партия так и не пояснила, каким образом их лидерство в правительстве сделает Норвегию лучше, слабо проявив себя в выборной гонке на данный момент.