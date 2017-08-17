Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Текущие результаты выборной гонки не сулят ничего хорошего лидеру Рабочей партии Йонасу Гару Стёре.
Текущие результаты выборной гонки не сулят ничего хорошего лидеру Рабочей партии Йонасу Гару Стёре. Foto: Eilif Swensen (Arbeiderpartiet/Flickr)

Потенциально худший исход выборов для Рабочей партии (Ap)

Ksenia Hinderson
Tips meg

Рейтинг Рабочей партии продолжает снижаться, что ведет к наихудшему для партии исходу выборов с 2001-го года.

Nettavisen имеет в виду, что: Рабочая партия не в состоянии привлечь избирателей. Причиной тому может быть политическая идеология партии, неудачное лидерство, неспособность донести смысл сказанного до избирателей или все вместе взятое. 

Подобное случалось и раньше, когда партия с ее предыдущим лидером Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenbergs) набрала меньше 30-ти процентов голосов в результате выборов 2001-го года.

Согласно текущему подсчету голосов, рейтинг Норвежской рабочей партии составляет 27,1 процента – падение на 5,9 процента.

Лидер партии Йонас Гар Стёре (Jonas Gahr Støre) может надеется на пост премьера с большинством голосов в свою пользу, но велика вероятность того, что Левая социалистическая партия (SV), Норвежская экологическая партия (MDG) и Партия "Красных" (Rødt) помешают осуществлению мечты политика. Если результаты выборов будут не в пользу партии, возникнет вопрос о правильности выбора лидера или политики партии в целом.

Ряд комментаторов положительно оценивают Стёре как лидера, но пока еще рано делать вывод о том, что избирателям действительно нравится "новый" Йонас Гар Стёре, постоянно перебивающий премьер-министра Норвегии во время прошедших недавно теледебатов. Согласно некоторым политическим обозревателям, такая стратегия политика скорее была похожа на обычную невежливость.

Не стоит переоценивать Стёре и недооценивать тот факт, что политика его партии не привлекает избирателей.

Подписывайтесь на обновление Nettavisen на русском языке на Facebook.

В реальности победитель выборов выигрывает не за счёт припоминания всех ошибок оппонента за последние четыре года, а за счёт создания энтузиазма вокруг предстоящей деятельности, запланированной на последующие четыре года. Большинство избирателей верят в то, что с Норвегией всё в порядке, что уровень безработицы снижается, а уровень экономики повышается. Тривиальная попытка очернить оппонента здесь не работает (речь идет о критике Стёре в сторону своих конкурентов – текущего правительства Норвегии).

Обещание политика в случае победы повысить налогообложение на 15 млрд. крон в год тоже показалось довольно дерзким.

Норвежская рабочая партия так и не пояснила, каким образом их лидерство в правительстве сделает Норвегию лучше, слабо проявив себя в выборной гонке на данный момент.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere