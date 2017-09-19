Сумму дохода для иммиграции в связи с воссоединением семьи снова уменьшили
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Сумма необходимого дохода для иммиграции в связи с воссоединением семьи была сначала увеличена, а затем снова уменьшена. В процессе принятия решения правительством отказ получили 10 заявителей, подававших документы, удовлетворяющие текущим правилам.
Газета Jussbuss пишет, что Департамент миграции Норвегии (UDI) теперь обязан заново рассмотреть дела заявителей, получивших отказ, и изменить решение.
В апреле 2016 года правительство увеличило уровень допустимого дохода от 252 472 крон до 305 200 крон в год до вычета налогов. Это требование вошло в обиход с мая 2016-го года. Уже в июне того же года администрация решила установить новое правило. Требование к доходу не должно превышать уровень минимальной заработной платы тех, кто только начал работать на низкооплачиваемых должностях.
Таким образом, с 24-го августа этого года сумму необходимого дохода для иммиграции в связи с воссоединением семьи снова уменьшили.
Правительственный секретарь Видарь Браен-Карлсен (Vidar Brein-Karlsen, Партия прогресса) считает, что Департаменту стоит внимательнее отнестись к решению проблемы.
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