Подросток из Ингушетии получил срок из-за попытки взорвать центр Осло

Соорудил бомбу согласно инструкции на YouTube. Суд убеждён в том, что подросток намеревался произвести взрыв в центре Осло.

17-ти летний подросток был арестован полицией в апреле этого года в районе Грёндланд (Grønland) с объектом, напоминающим взрывное устройство.

Во время судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину, но суд засомневался в показаниях подростка, который в результате получил 9 месяцев тюремного заключения. По словам осуждённого, самодельная бомба, которую он планировал подорвать около леса недалеко от места проживания, была изготовлена им самим с использованием инструкции на видеопортале YouTube. Согласно найденной переписке через программы Telegram и WhatsApp, а также тому факту, что подросток был задержан в Грёнланде, суд решил, что обвиняемый намеревался произвести взрыв в центре Осло.

Недовольны решением суда

Прокурор Марит Баккевиг (Marit Bakkevig) настаивала на тюремном заключении сроком 2 года. Адвокат подростка Джавид Ша (Javeed Shah) посчитал решение суда слишком жёстким, заявляя о желании обжаловать судебное решение и ссылаясь на то, что его клиент уже провёл более половины полученного срока в тюрьме (семь месяцев), ожидая решения суда после ареста 8-го апреля.

Полицейская служба безопасности (PST), соорудившая реконструкцию оригинальной бомбы, постановила, что взрывное устройство обладало "ограниченным потенциалом ущерба". Дело усугубил тот факт, что подросток намеревался произвести дополнительные телесные повреждения, начинив бомбу кусками проволоки.

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Суд тем не менее учёл молодой возраст осуждённого, тот факт, что раннее он не был судим, а также добровольное сообщение суду во время предварительного заключения о пароле и логине к своему персональному компьютеру и мобильному телефону.

Осуждённый подросток является выходцем из Ингушетии и обладает российским гражданством. Он вместе со своей семьёй прибыл в Норвегию в качестве беженца.

Бутан, шрапнель из проволоки и Ислам

Согласно полиции, бомба содержала горючий газ бутан и шрапнель из проволоки.

Во время рассмотрения дела полиция также обнаружила фотографии подростка с оружием в руках, а также тот факт, что осуждённый являлся членом различных экстремальных группировок, коммуникацию с которыми он производил с помощью приложения на мобильном телефоне Telegram Messenger. Среди таких организаций была группировка "Мы учимся убивать неверных во имя Аллаха" и экстремальная исламистская организация "Пророк Умма" (Profetens Ummah).

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