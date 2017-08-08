У консерваторов есть много спонсоров, но у Рабочей партии спонсоры еще богаче

У консерваторов много спонсоров, но Рабочая партия получила больше всего вложений – 2,5 млн. крон только от одного инвестора и щедрые инвестиции от профсоюзов.

По сравнению с прошлой выборной компанией партии купаются в деньгах от спонсоров. Согласно центральному статистическому бюро Норвегии, на данный момент зафиксировано 48,5 млн. крон, инвестированных в политику от различных компаний, частных лиц и профсоюзов, что намного больше по сравнению с финансовой поддержкой 2013-го года. Профсоюзы, на которых Робочая партия (Ap) заработала больше всего, вложили в смену правительства на 13 млн. больше, чем четыре года назад.

В этом году партии обязаны сообщать об инвестициях, превышающих 10 000 крон, которые поступают перед выборами. По сравнению с 2013 годом финансовая поддержка Рабочей партии увеличилась на 139 процентов.

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Партия консерваторов (Høyre) также получила от 40-ка различных частных лиц и компаний щедрую денежную инвестицию, размер которой составил 7,6 млн. крон.

Финансовая поддержка Партии прогресса (Frp) наоборот сократилась на три четверти за четыре года, что в значительной степени произошло из-за того, что их постоянный спонсор уже инвестировал в их политику 2,5 млн. крон в 2016 году. Однако генеральный секретарь партии Фредрик Фарбер заявил, что вклад спонсоров за 2016-2017 год не изменился.

Норвежская экологическая партия (MDG) также получила меньше поддержки. Секретарь партии Ларс Гаупсет сообщил о том, что партия взяла 1 млн. крон в кредит на предвыборную компанию.

Всего партия насобирала 1,6 млн. крон. Левая социалистическая партия (SV) и Рабочая партия платят партийный налог, но представитель экологической партии Лан Мария Нгюйен Берг (Lan Marie Nguyen Berg) заплатила больше всего налогов – 120 000 крон.

Политический аналитик Андерс Тодал Ессен, представляющий Норвежский технологический университет, отметил, что норвежские партии следуют международному примеру, используя большинство вложений, поступающих от частных лиц и компаний, на предвыборную битву.