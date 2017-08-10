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Королевский дворец в Осло – резиденция правящего короля Харальда Пятого.
Королевский дворец в Осло – резиденция правящего короля Харальда Пятого. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Преступники из Албании работали во дворце, полиции и резиденции премьер-министра

Ksenia Hinderson
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Преступная группа из Албании внедрилась в резеденцию премьер-министра, королевский дворец и умудрилась основать нелегальную фирму, предоставляющую услуги по покраске.

Деятельность преступной группы также распространилась на Правительственный квартал Осло, налоговый комитет, Департамент по делам обороны и даже здание полиции.

Информация поступила от журналиста Айнера Хокоса, который описал ситуацию в своей книге "Черная краска: преступная стройка Норвегии". Согласно автору книги, Норвегия пострадала от засилия криминальных сетей в строительной и ремонтной сфере, наладивших свой бизнес за относительно короткое время. 

По словам директора Федерации норвежской строительной отрасли (Byggenæringens Landsforening), такая статистика говорит о наивности норвежского народа и серьезной угрозе официальным норвежским фирмам, находящимся в рамках жесткой конкуренции.

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