Преступники из Албании работали во дворце, полиции и резиденции премьер-министра

Преступная группа из Албании внедрилась в резеденцию премьер-министра, королевский дворец и умудрилась основать нелегальную фирму, предоставляющую услуги по покраске.

Деятельность преступной группы также распространилась на Правительственный квартал Осло, налоговый комитет, Департамент по делам обороны и даже здание полиции.

Информация поступила от журналиста Айнера Хокоса, который описал ситуацию в своей книге "Черная краска: преступная стройка Норвегии". Согласно автору книги, Норвегия пострадала от засилия криминальных сетей в строительной и ремонтной сфере, наладивших свой бизнес за относительно короткое время.

По словам директора Федерации норвежской строительной отрасли (Byggenæringens Landsforening), такая статистика говорит о наивности норвежского народа и серьезной угрозе официальным норвежским фирмам, находящимся в рамках жесткой конкуренции.

Следите за обновлениями Nettavisen по-русски на странице Facebook.