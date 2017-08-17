В норвежской старшей школе Осло был введен контроль доступа

Старшая школа Бьорнхолт (Bjørnholt) в городе Осло одна из первых школ своего рода, которая ввела контроль доступа на входе в здание.

Директор признаётся, что поддерживает идею об открытых дверях в школе, но ряд происшествий, угрожающих безопасности учеников и работников учебного заведения, заставили администрацию пойти на такой шаг. Для устранения повторения ситуации была введена система контроля доступа при входе, в первую очередь нацеленная на некоторых учеников других школ и прочих подозрительных личностей и шаек, пытающихся проникнуть в здание и нарушающих порядок.

Это также означает, что система будет требовать наличие специального пропуска у учеников и работников школы. Гости должны будут зарегистрироваться в приёмной.

Система тем не менее не будет фиксировать передвижение учеников или работников внутри здания.

Данный проект, одобренный полицией, образовательным комитетом и коммуной, является экспериментальным и продлится как минимум два года.

Помимо турникетов на входе, также на территории вблизи здания школы будут установлены блокираторы для предотвращения угрозы неосторожного вождения.

Старшая школа Бьорнхолт находится в районе Сёндре Нурстранд (Søndre Nordstrand) на юге Осло.

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