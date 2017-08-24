Хотят запретить ношение никаба и хиджаба на курсах норвежского для взрослых

Политики коммуны Аскер выдвинули предложение о запрете ношения в образовательных учреждениях головных уборов, полностью или частично скрывающих лицо.

Решение выдвинуть предложение о запрете было единогласно принято политиками коммуны Аскер (Asker) во вторник на этой неделе. Слушание по поводу предложения должно пройти до 20-го сентября 2017-го года.

Это означает, что сотрудникам детских садов и других образовательных учреждений для взрослых будет запрещено носить никаб и хиджаб на работе.

Запрет также должен коснуться детей, посещающих школу и детский сад, а также подростков и взрослых, проходящих программу обучения или участвующих в программе адаптации для иммигрантов. На данный момент коммуна разрешает ношение хиджаба и никаба для взрослых, участвующих в программе адаптации и посещающих курсы норвежского языка, но политики изъявляют желание изменить такое положение вещей.

Министерство образования выразило свою позицию в консультативном документе "Запрет использования в детских садах и других образовательных учреждениях одеяний, полностью или частично скрывающих лицо ": "Следование новому правилу должно подготовить участников программы адаптации и посещающих курсы к реальным ожиданиям от иммигрантов и реальным ситуациям, с которыми им придётся столкнуться в высших учебных заведениях или в рабочей сфере".

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