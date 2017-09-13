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Министр миграции и интеграции Силви Листхеуг обеспечила победу Партии прогресса (FrP) в социальных сетях.
Министр миграции и интеграции Силви Листхеуг обеспечила победу Партии прогресса (FrP) в социальных сетях.

Пользователи социальных сетей отдали победу на выборах Партии прогресса

Sist oppdatert:

Ksenia Hinderson
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Nettavisen подтверждает популярность Партии прогресса в Фейсбуке.

Многие черпают информацию о политической ситуации в стране из социальных сетей, пользователи которых отдали предпочтение Партии прогресса (Fremskrittspartiet).

Наблюдение за происходящим в социальных сетях (Facebook, Twitter og Snapchat) показало, что партия оказывает наибольшее воздействие на пользователей, которым явно импонирует стратегия иммиграционной политики партии и поднятие вопроса о криминальной активности в стране как следствие волны иммиграции. Таким образом, пять из десяти тем, предлагаемых для обсуждения министром миграции Силви Листхеуг (Sylvi Listhaug) и министром юстиции Пером Вилли Амундсеном (Per-Willy Amundsen), привлекли наибольшее внимание.

Согласно анализу, симпатии завсегдатаев социальных сетей также заработали Норвежская экологическая партия (MDG, левоцентристское направление в политике), Партия "Красных" (Rødt, леворадикальная политическая партия в Норвегии), Левая либеральная партия (Venstre, социальный либерализм), Демократы (Demokratene, политика правого толка, которую некоторые ассоциируют с праворадикальным движением), Левая социалистическая партия (SV, социал-демократическая партия) и Консервативная партия (Høyre, консерватизм, экономический либерализм).

Либертарианцы (Liberalistene, капитализм), Рабочая партия (Ap, социалистическая демократия), Партия центристов (Sp, социальный либерализм) и Народная христианская партия (KrF, христианско-демократическая партия) наоборот проигрывают другим партиям по популярности в интернете.

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Gunnar Stavrum
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