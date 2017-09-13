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Лидер Рабочей партии привёл свою партию к полнейшему поражению на выборах 2017-го года - худший результат для Рабочей партии за последние 90 лет.
Лидер Рабочей партии привёл свою партию к полнейшему поражению на выборах 2017-го года - худший результат для Рабочей партии за последние 90 лет. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Лидеру Рабочей партии Йонасу Гару Стёре придётся нелегко после выборов

Ksenia Hinderson
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Лидер партии должен быть обеспокоен за свою судьбу в мире политики после сокрушительного поражения.

Рубрика Nettavisen: "Мнения"

Репутация Рабочей партии и её лидера Йонаса Гара Стёре была существенно подпорчена после объявления результатов голосования 2017-го года. Исход выборов для партии стал рекордным провалом на выборах за последние 90 лет.

Находясь в правительстве на протяжении 20-30 лет, представители партии выработали явное высокомерие, препятствующее принятию верных решений, что и сказалось на предпочтениях избирателей в этом году.

После провала на выборах многие назвали Стёре истинной причиной падения популярности партии, подчеркивая, что, к примеру, его заместители Трун Гиске (Trond Giske) и Хадия Таиик (Hadia Tajik) кажутся более подходящими претендентами на пост.

Критика в сторону лидера партии вполне обоснована, принимая во внимание присутствие частных миллионных фондов, которыми владеет политик, сомнительные налоговые корректировки (имеется в виду его обещание повысить налогообложения на 15 млрд. крон) и непонятные инвестирования в недвижимость. Все эти факторы никак не способствуют завоеванию симпатий избирателей.

Тем не менее серьёзной причиной поражения является политика партии и выбор тактики, используемой во время всей выборной кампании. Лидер партии Йонас Гар Стёре пытался сменить направление политики ближе к центристам, в то время как избиратели предпочитали левостороннюю идеологию партии.

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Масло в огонь добавили комментарии Стёре по поводу нашумевшей иммиграционной политики Партии прогресса, одного из главных оппонентов Рабочей партии на выборах. Высказывания, вроде обвинения в расизме и национализме в сторону министра миграции и интеграции Силви Листхеуг, никак не способствовали здоровой дискуссии и больше походили на "переходы на личности" в попытке оскорбить.

Есть мнение, что лидера партии не стоит сбрасывать со счётов, учитывая, что Рабочая партия уже находилась в подобной ситуации с прежним лидером Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg), который ныне является генеральным секретарём НАТО. В 2001-ом году после продолжительного недобора голосов и популярности, партия вырвалась вперёд с 32, 7 процентами, а Столтенберг обеспечил себе место премьер-министра на целых 8 лет.

В этот раз Рабочая партия заработала 27, 4 процента, тем самым упуская возможность возглавить страну на ближайшие четыре года.

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