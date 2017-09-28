Министр образования созывает экстренное собрание по поводу насилия в школах Осло

Исполняющий обязанности министра образования Хенрик Ашейм шокирован происходящим в старшей школе района Стовнер. Вынужден провести экстренное собрание.

В среду ректор старшей школы района Стовнер Тарье Волд (Terje Wold) сообщил газете Dagsavisen, что больше не может гарантировать своим работникам и ученикам хорошую и безопасную рабочую среду из-за насилия, количества угроз и беспорядков в школе. Частые драки и серьёзные эпизоды насилия среди учащихся создали неприятную и опасную для здоровья атмосферу.

В среду 20-го сентября в три часа дня в школу прибыли три наряда полиции из-за драки, случившейся между двумя учениками, одного из которых пришлось отвести в больницу.

За пять дней до этого один из учеников угрожал другому топором и ломом. Когда о происшествии было доложено на всеобщем собрании в школе, многие учителя не смогли сдержать слёз, признаваясь в том, что серьёзно напуганы.

После того, как стало известно о нападении, один из учителей в целях безопасности вынужден был прервать процесс обучения и распустить детей по домам.

Две недели назад полиция забрала ученика, которого два раза застали с электрошокером в стенах учебного заведения.

Старшая школа в районе Стовнер.

Ректор школы не нашёл конкретного объяснения случаев насилия, делая предположение о том, что возможной причиной могут быть территориальные конфликты между различными группами подростков и детей. По его словам, такие случаи не имеют определённой взаимосвязи и могут произойти на всех видах учебных программ.

Шокирует

Временно исполняющий обязанности министра образования Хенрик Ашайм (Консервативная партия) назвал происшествия шокирующими, принимая во внимание тот факт, что ректор школы теряет контроль над ситуацией, хотя тот не стал открыто признаваться газете в том, что больше не в состоянии гарантировать безопасность учителей и учеников.

В связи с этим Ашайм послал сообщение в комитет по образованию коммуны Осло, полицию города Осло и Департамент юстиции с просьбой оказать влияние для изменения негативного хода событий.

Лидер Левой либеральной партии навестила школу

Лидер Левой либеральной партии Трине Скай Грандэ решила посетить старшую школу для прояснения ситуации о степени интеграции иностранных учеников, которые присутствуют в школе в достаточном количестве.

Вместе с лидером Левой либеральной партии школу почтили визитом автор книги "Норвежский склад ума" Столе Окланд (Ståle Økland, «Norske tilstander»), а также три работника в сфере интеграции для спортивной команды района Фурусет (Furuset).

Визит политика леволиберальной партии стал ответом на приезд министра миграции и интеграции Силви Листхеуг в шведский город Ринкеби, густонаселённый мигрантами, с целью обмена опытом в сфере интеграции приезжих.

Не сообщают о реальном количестве происшествий

Норвежский канал NRK провёл исследование, согласно которому присутствие иммигрантов в школах не снижает успеваемости учеников и не сказывается каким-либо образом негативно на образовательный процесс. Между тем среди детей этнических норвежцев накапливается определённая доля скептицизма к школам, где находятся большое количество приезжих. Двое из опрошенных учеников считают, что распространение слухов о старшей школе в Стовнере создаёт неуверенность среди норвежцев, которые в последствии делают выбор в пользу других школ для обучения.

Также выяснилось, что школы Осло предпочитают не сообщать вышестоящим органам о подобных случаях. В прошлом году стало известно о 1 940 случаях насилия над учителями, 901 из которых представляли собой сообщения о побоях, ударах тяжёлыми предметами, укусах, угроз с применением холодного оружия и прочих серьёзных происшествиях.

Ни об одном из этих тяжёлых случаев насилия не было доложено Инспекции труда, что является нарушением закона.

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