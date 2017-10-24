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Ученикам средней школы Ёйгард (Øygard) запрещается во время перемены обниматься или иметь какой-либо иной физической контакт друг с другом.
Ученикам средней школы Ёйгард (Øygard) запрещается во время перемены обниматься или иметь какой-либо иной физической контакт друг с другом.

Средняя школа коммуны Саннес ввела запрет на объятия во время перерыва

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Ksenia Hinderson
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Ученикам средней школы Ойгард (Øygard) запрещается во время перемены обниматься или иметь какой-либо иной физической контакт друг с другом.

Новый пункт в сводке правил средней школы теперь гласит: "никакого физического контакта (объятия, рукопожатия, драки и т.д.) во время перерывов между 08.15–14.00 часами".

Ректор школы сообщает, что рукопожатия, толчки и объятия могут иметь позитивный посыл, но в стенах школы между учениками 8-ых классов происходило слишком много, на первый взгляд, безобидных физических контактов, которые оканчивались конфликтами и каким-нибудь учеником, сбитым с ног.

Ученики, у которых газета Stavanger Aftenblad взяла интервью, не в восторге от новых правил. Согласно их мнению, новые регулировки подают сомнительный сигнал и больше похожи на запрет выражения чувств. "Физический контакт важен для дружеских связей, но теперь даже дружелюбное похлопывание по плечу под запретом!" – возмущаются школьники.

Ректор школы наоборот говорит о позитивном влиянии запрета на поведение учеников, которое заметно улучшилось. "Я думаю, ученики понимают смысл введения новых правил. Объятия не всегда являются чем-то позитивным, особенно для тех, кто этих объятий не получил. Мы проследим за результатами нововведения", – говорит директор.

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