Лидера Партии прогресса Сив Йенсен критикуют за комментарий о терроре

В понедельник норвежский телеканал транслировал политические дебаты, посвещенные выборной гонке 2017. Результаты горячей дискуссии вызвали бурную реакцию.

Представитель Рабочей партии в Стортинге Етте Кристенсен (Jette Christensen) назвала абсурдным высказывание министра Норвегии Сив Йенсен (Siv Jensen) о "терроризме и радикальном Исламе, стучащимся в дверь". Но подобные высказывания исходили и от лидера Рабочей партии Йонаса Гара Стёре (Jonas Gahr Støre), сформулировавшим мысль точно таким же образом, что соратник по партии, активно критикующий Йенсен, решила проигнорировать.

В интервью норвежскому телеканалу NRK Кристенсен поведовала, что Стёре показал себя лучше всех, а лидер Рабочей партии явно проиграла дебаты. Идентичность высказываний обоих лидеров политик решила не заметить, заявив, что послания Стёре и Йенсен своим избирателям несут совершенно разный смысл. По ее мнению, абсурдным является то, что Сив Йенсен использовала террор как аргумент, направленный против иммигрантов.

"Стёре в своей речи сделал акцент на то, что источником террора является религиозная сфера и ультраправое движение, набирающее популярность в Норвегии, про которое лидер Партии прогресса умолчала", – говорит Кристенсен.

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Политик интерпретировала высказывание Йенсен о терроре, как аргумент в поддержку норвежских ценностей и против иммиграции, в то время, как точно такая же формулировка лидера Рабочей партии наоборот имела положительный подтекст, означающий его обеспокоенность по поводу процветания терроризма и разработки новых способов борьбы с этим явлением.