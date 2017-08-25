Лидер Партии прогресса Сив Йенсен содрогается от обвинения в нацизме

Лидер Партии прогресса предложила отправить беженцев в закрытые приёмные пункты. Партия "Красных" сравнила это с временами немецкой оккупации Норвегии.

Лидер Партии "Красных" Бьорнар Мокснес (Bjørnar Moxnes) жестко раскритиковал Сив Йенсен (Siv Jensen) за высказывание об отправлении беженцев в закрытые приёмные пункты, сравнив это с событиями времён оккупации Норвегии фашистскими войсками, намекая на концлагеря и дискриминацию. Лидер Партии прогресса в свою очередь подчеркивает, что такие меры прежде всего касаются безопасности граждан Норвегии.

Сив Йенсен также добавила, что права человека были составлены давно, а значит пора задуматься над тем, как нужно подкорректировать их с учётом опасностей и угроз сегодняшнего дня.

"Нет ничего радикального в том, что у нас есть желание сохранять контроль и ясность ситуации в случае, когда невозможно идентифицировать личность и определить намерения человека при въезде в страну", – говорит политик.

Приклеивают "нацистский символ" при первой же возможности

Силви Листхеуг также считает, что коммунистическая партия любит кидаться резкими словами и определениями в сторону Партии прогресса, при этом не предлагая решения проблемы безопасности, которая появилась вместе с потоком беженцев без удостоверения личности. По словам Листхеуг, это говорит о бессилии Партии "Красных" перед возникшей ситуацией.

Nettavisen по-русски на Facebook!



Лидер коммунистической партии настаивает на своём, считая, что Партия прогресса "хочет посадить людей в тюрьму" только потому, что они являются представителями определенной группы, а не преступниками: "Норвегия является страной, где люди, чья вина не подтверждена, остаются невиновными согласно защиты прав индивидуальности от коллективного наказания. Мы должны бороться с террором демократией и открытостью".

Введение контроля

Министр миграции и интеграции предложила идею о том, что беженцы без удостоверения личности должны быть отправлены в закрытые приёмные пункты до того, как будет прояснена их личность и происхождение.



Помимо этого закрытые приёмные пункты должны сократить вероятность выезда беженцев на каникулы из Норвегии в свои страны, из которых они бежали.



"Люди тревожатся, и это можно понять. Речь идет о террористах, которые, убивая себя, забирают жизни невинных людей. Они не уважают наши правила и законы. Мы должны бороться против этого", – заявляет министр.



На данный момент в Норвежских центрах находится около 8 300 беженцев. 1 600 из них имеют право выезда из страны.



Схожая политика Рабочей партии

Заместитель лидера Рабочей партии Трун Гиске видит проблему в том, что министр миграции и интеграции Листхеуг смешивает беженцев с вопросом о защите от терроризма. В то же время Гиске заявил, что иммиграционная политика Рабочей партии будет идти в направлении, предложенном Партией прогресса (FrP) и Консервативной партией (Høyre).

