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Лидер Партии прогресса (FrP) Сив Йенсен (Siv Jensen) назвала обвинение лидера Партии "Красных" (Rødt) "ударом ниже пояса".
Лидер Партии прогресса (FrP) Сив Йенсен (Siv Jensen) назвала обвинение лидера Партии "Красных" (Rødt) "ударом ниже пояса".

Лидер Партии прогресса Сив Йенсен содрогается от обвинения в нацизме

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Ksenia Hinderson
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Лидер Партии прогресса предложила отправить беженцев в закрытые приёмные пункты. Партия "Красных" сравнила это с временами немецкой оккупации Норвегии.

Лидер Партии "Красных" Бьорнар Мокснес (Bjørnar Moxnes) жестко раскритиковал Сив Йенсен (Siv Jensen) за высказывание об отправлении беженцев в закрытые приёмные пункты, сравнив это с событиями времён оккупации Норвегии фашистскими войсками, намекая на концлагеря и дискриминацию. Лидер Партии прогресса в свою очередь подчеркивает, что такие меры прежде всего касаются безопасности граждан Норвегии.

Сив Йенсен также добавила, что права человека были составлены давно, а значит пора задуматься над тем, как нужно подкорректировать их с учётом опасностей и угроз сегодняшнего дня.

"Нет ничего радикального в том, что у нас есть желание сохранять контроль и ясность ситуации в случае, когда невозможно идентифицировать личность и определить намерения человека при въезде в страну", – говорит политик.

Приклеивают "нацистский символ" при первой же возможности

Силви Листхеуг также считает, что коммунистическая партия любит кидаться резкими словами и определениями в сторону Партии прогресса, при этом не предлагая решения проблемы безопасности, которая появилась вместе с потоком беженцев без удостоверения личности. По словам Листхеуг, это говорит о бессилии Партии "Красных" перед возникшей ситуацией.

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Лидер коммунистической партии настаивает на своём, считая, что Партия прогресса "хочет посадить людей в тюрьму" только потому, что они являются представителями определенной группы, а не преступниками: "Норвегия является страной, где люди, чья вина не подтверждена, остаются невиновными согласно защиты прав индивидуальности от коллективного наказания. Мы должны бороться с террором демократией и открытостью".

Введение контроля

Министр миграции и интеграции предложила идею о том, что беженцы без удостоверения личности должны быть отправлены в закрытые приёмные пункты до того, как будет прояснена их личность и происхождение.

Помимо этого закрытые приёмные пункты должны сократить вероятность выезда беженцев на каникулы из Норвегии в свои страны, из которых они бежали.

"Люди тревожатся, и это можно понять. Речь идет о террористах, которые, убивая себя, забирают жизни невинных людей. Они не уважают наши правила и законы. Мы должны бороться против этого", – заявляет министр.

На данный момент в Норвежских центрах находится около 8 300 беженцев. 1 600 из них имеют право выезда из страны.

Схожая политика Рабочей партии

Заместитель лидера Рабочей партии Трун Гиске видит проблему в том, что министр миграции и интеграции Листхеуг смешивает беженцев с вопросом о защите от терроризма. В то же время Гиске заявил, что иммиграционная политика Рабочей партии будет идти в направлении, предложенном Партией прогресса (FrP) и Консервативной партией (Høyre).

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Gunnar Stavrum
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