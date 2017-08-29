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Слева: норвежский министр миграции Сильви Листхеуг ( Sylvi Listhaug, Партия прогресса). Справа: шведский министр миграции Хелене Фридзон (Heléne Fritzon, Социал-демократическая партия).
Слева: норвежский министр миграции Сильви Листхеуг ( Sylvi Listhaug, Партия прогресса). Справа: шведский министр миграции Хелене Фридзон (Heléne Fritzon, Социал-демократическая партия). Foto: Paul Weaver, Jann Lipka (Nettavisen, Regeringskansliet)

Шведский министр миграции отказалась от встречи с норвежским министром миграции

Ksenia Hinderson
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Отменила встречу по "непредвиденным причинам".

Стокгольм/Осло: шведский министр миграции и интеграции внезапно отменила встречу с норвежским министром миграции и интеграции Силви Листхеуг, когда та находилась в самолёте. Встреча была намечена на 14:00 в Стокгольме, столице Швеции.

"Я уже прибыла в Стокгольм, готовая к интересному дню, когда шведский министр миграции вдруг отменила встречу. Несмотря на это, я рада провести встречу с полицией и оказаться в пригороде Ринкеби (Rinkeby), который является одним из наиболее уязвимых районов. Если бы Норвегия следовала примеру Швеции относительно иммиграционной политики 2015-2016 года, то это стоило бы нам 200 млрд. крон за шесть лет. Шведская позиция по этому вопросу не должна прижиться в Норвегии", – заявляет норвежский министр миграции и интеграции Силви Листхеуг.

Хоть встреча и не состоялась, у Листхеуг была программа действий по прилёту в Швецию. Одной из задач было анализирование опыта соседа в отношении потока беженцев и иммигрантов в стране.

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Консультант министра Эспен Тайген (Espen Teigen) также заметил, что посещение города зависит от того, будет ли сопровождение полиции для обеспечения безопасности, для чего также запланирована встреча с шефом национальной полиции Даном Эллиасом (Dan Eliasson). Вместе с тем полиция пообещала предоставить отчёт о ситуации в наиболее уязвимых районах Швеции, в которых сконцентрировано наибольшее количество иммигрантов.

Шведский министр миграции отказалась давать какие-либо комментарии о причинах отказа от встречи. Ни один из её пресс-секретарей также не ответил на запросы журналистов объяснить случившееся.

Наивная политика

Листхеуг уже не раз заявляла, что иммиграционная политика Швеции говорит о наивности властей. Швеция приняла больше иммигрантов и беженцев, чем Норвегия, и целью министра стало изучение ситуации соседней страны для получения опыта и анализа ситуации. По этой причине посещение пригорода Ринкеби, где велико количество беженцев и высок уровень безработицы, было приоритетом.

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