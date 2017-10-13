Что означает новый бюджетный план для Вашего кармана

Снижение налогов коснётся почти всех норвежцев и будет зависеть от дохода.

Граждане, чей доход лежит в пределах от 100 000 до 600 000 крон в год, будут платить на 300 крон меньше налогов. Если Вы зарабатываете от 600 000 до 750 000 крон в год, то можно рассчитывать на сокращение налогообложения на 400 крон в год. Для тех, кто получает от 750 000 до 1-го миллиона в год, налогообложение уменьшится на 600 крон в год.

Все, кто зарабатывает более одного миллиона крон, могут надеяться на сокращение налогов в размере 1700 крон, что примерно на четыре кроны меньше налогов в день.

У 88-ми процентов налогообложение либо сократилось, либо, в случае граждан с низким уровнем заработка, осталось без изменения. У 12-ти процентов, находящихся в группе людей с самым высоким заработком, налоги наоборот повысилось, прежде всего из-за увеличения налогов на дивиденды.

Увеличение добавочного налога

Правительство предложило увеличить размер добавочного налога от 0,93 процента до 1,4 процента для налогового класса 1, от 2,41 до 3,3 процента для налогового класса 2, от 11,52 до 12,4 процента для налогового класса 3, который возрастает от 9,52 до 10,4 процента в Северном Тромсе (Nord-Troms) и Финмарке, и от 14,52 до 15,4 процентов для налогового класса 4.

Большие долги могут воспрепятствовать сокращению налогов

Понижение налогов прежде всего коснётся тех, кто умеет распоряжаться своим бюджетом правильно и старается экономить.

Подорожают билеты в кино, стоимость такси и отелей

Наименьшая ставка НДС возрастёт от 10 до 12 процентов, что повлияет на стоимость использования персонального транспорта, тематических парков, отелей (от 1000 до 1020 крон), лицензионных сборов (от 2867,70 до 2922,70 крон), спортивных мероприятий, билетов в кино (от 100 до теоретически 102 крон) и музеи, такси (от 500 до 510 крон).

Лицензия NRK



В следующем году лицензия на телерадиовещательный канал NRK возрастёт на 55 кроны.

Снижение налогов для акционеров

Правительство также заявило, что аукционеры, обладающие значительным состоянием, должны будут платить только 80 процентов от реальной стоимости акций.

Электромобили подорожают

Разовый сбор за электромобиль введут в 2018 году. Сбор за электромобили типа Tesla может достигать 70 000 крон. Для более лёгких авто размер сбора достигает 7 000 крон.

Аккумуляторные гибриды станут на 10 000 крон дороже

Аккумуляторные гибриды станут чуть дороже. Дополнительные сборы за вес уменьшаться от 26 до 23 процентов. Сбор будет взиматься за дополнительные 50 килограмм.

Налоговые сборы за бензин и дизельное топливо

Никаких изменений. Только лишь небольшая корректировка цен.

Увеличение стоимости места в детском саду

Правительство увеличит максимальную стоимости взноса за детской сад до 2910 крон в месяц, что на 110 крон дороже. Изменения останутся в силе вплоть до 1-го января следующего года. В то же время сократят родительский взнос на национальном уровне и предоставят бесплатные места в детском саду для детей 3-5 лет из семей с низким уровнем дохода.

Дорожный страховой сбор заменит ежегодный сбор

Дорожный страховой сбор введут в 2018 году. Оплачивать нужно будет страховой компании вместе со страховой премией.

Обладателям незастрахованных авто придётся выплачивать ежедневный денежный взнос в размере 150-ти крон.

Введут налог на Airbnb

Правительство предлагает убрать налоговые льготы на аренду, срок которой истекает менее, чем через 30 дней. Налог на краткосрочную аренду части собственного жилья обеспечат отелям и другим помещениям для начёвки и жилья те же условия по сравнению с теми, кто берёт жильё в аренду через такие службы, как Airbnb (онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру).



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