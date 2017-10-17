Левая либеральная и Народная христианская партии недовольны сокращением бюджета
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Отмена финансирования организаций по защите животных и охране окружающей среды создало многочисленные споры. Особенно горячо выступили против предложения партнёры по коалиции Левая либеральная партия и Народная христианская партия.
В общей сумме было отменено финансирование различных компаний размером 30 млн. крон. Самые значительные потери финансирования претерпела организация 4H Norge, которая лишилась 7-ми млн. крон.
Народная христианская партия сообщила, что будет продолжать бороться за отмену сокращения бюджета в сфере сельского хозяйства и защиты животных, которые, по их мнению, представляют особую важность.
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Представитель Департамента финансов (Левая либеральная партия) Тарье Брейвик считает, что решение было принято необдуманно. Этот вопрос пообещали поднять во время переговоров в ноябре.
Левая либеральная партия и Народная христианская партия работают над альтернативным бюджетным планом, который будет готов через несколько недель. Согласования должны произойти до рождества так, чтобы у Стортинга была возможность принять окончательное решение по бюджету до нового года.
Список организаций, теряющих государственное финансирование:
- Биодинамическая ассоциация (151.500)
- Рынок фермера (505.000)
- Норвежская лесозаготовительная организация (1.151.400)
- Защита и охрана животных (404.000)
- Альянс защиты прав животных (504.000)
- Защита животных: молодёжный фонд (101.000)
- Народная кампания: новая политика по отношению к хищникам (1.515.000)
- Geitmyra центр общественного питания для детей (404.000)
- Садоводческое общество (1.111.000)
- Ассоциация предпринимателей в сфере сельского туризма, продуктов питания и рыболовства (2.070.500)
- Лошадь и здоровье (202.000)
- Женщины в лесном хозяйстве (173.720)
- Пищевой банк (300.000)
- Природа и молодёжь (101.000)
- Сеть пищевых продуктов без ГМО (1.500.000)
- NOAH - за права животных (500.000)
- Норвежские пчеловоды (223.210)
- Союз женщин строителей (404.000)
- Союз молодых строителей (101.000)
- Норвежский колодец (2.020.000)
- Норвежская лососевая река (505.000)
- Норвежское культурное наследие (353.500)
- OIKOS - экологическая Норвегия (2.929.000)
- Молодёжь в сельское хозяйство (252.500)
- Шпиль (101.000)
- Союз TreSenteret (303.000)
- Молодые предприятия (350.000)
- Научный парк (3.282.500)
- 4H Norge (7.171.000)
- Норвежские зерновые культуры (151.500)
- Norsk Gardsost (252.500)
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