Левая либеральная и Народная христианская партии недовольны сокращением бюджета

Несогласие между правительством и коалиционными партиями по поводу распределения бюджета.

Отмена финансирования организаций по защите животных и охране окружающей среды создало многочисленные споры. Особенно горячо выступили против предложения партнёры по коалиции Левая либеральная партия и Народная христианская партия.

В общей сумме было отменено финансирование различных компаний размером 30 млн. крон. Самые значительные потери финансирования претерпела организация 4H Norge, которая лишилась 7-ми млн. крон.

Народная христианская партия сообщила, что будет продолжать бороться за отмену сокращения бюджета в сфере сельского хозяйства и защиты животных, которые, по их мнению, представляют особую важность.

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Представитель Департамента финансов (Левая либеральная партия) Тарье Брейвик считает, что решение было принято необдуманно. Этот вопрос пообещали поднять во время переговоров в ноябре.

Левая либеральная партия и Народная христианская партия работают над альтернативным бюджетным планом, который будет готов через несколько недель. Согласования должны произойти до рождества так, чтобы у Стортинга была возможность принять окончательное решение по бюджету до нового года.

Список организаций, теряющих государственное финансирование:

Биодинамическая ассоциация (151.500) Рынок фермера (505.000) Норвежская лесозаготовительная организация (1.151.400) Защита и охрана животных (404.000) Альянс защиты прав животных (504.000) Защита животных: молодёжный фонд (101.000) Народная кампания: новая политика по отношению к хищникам (1.515.000) Geitmyra центр общественного питания для детей (404.000) Садоводческое общество (1.111.000) Ассоциация предпринимателей в сфере сельского туризма, продуктов питания и рыболовства (2.070.500) Лошадь и здоровье (202.000) Женщины в лесном хозяйстве (173.720) Пищевой банк (300.000) Природа и молодёжь (101.000) Сеть пищевых продуктов без ГМО (1.500.000) NOAH - за права животных (500.000) Норвежские пчеловоды (223.210) Союз женщин строителей (404.000) Союз молодых строителей (101.000) Норвежский колодец (2.020.000) Норвежская лососевая река (505.000) Норвежское культурное наследие (353.500) OIKOS - экологическая Норвегия (2.929.000) Молодёжь в сельское хозяйство (252.500) Шпиль (101.000) Союз TreSenteret (303.000) Молодые предприятия (350.000) Научный парк (3.282.500) 4H Norge (7.171.000) Норвежские зерновые культуры (151.500) Norsk Gardsost (252.500)

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