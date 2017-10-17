Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Представитель Департамента финансовой политики от Левой либеральной партии Тарье Брейвик будет бороться за отмену сокращения финансирования организаций по защите животных и окружающей среды.
Представитель Департамента финансовой политики от Левой либеральной партии Тарье Брейвик будет бороться за отмену сокращения финансирования организаций по защите животных и окружающей среды.

Левая либеральная и Народная христианская партии недовольны сокращением бюджета

Ksenia Hinderson
Tips meg

Несогласие между правительством и коалиционными партиями по поводу распределения бюджета.

Отмена финансирования организаций по защите животных и охране окружающей среды создало многочисленные споры. Особенно горячо выступили против предложения партнёры по коалиции Левая либеральная партия и Народная христианская партия.

В общей сумме было отменено финансирование различных компаний размером 30 млн. крон. Самые значительные потери финансирования претерпела организация 4H Norge, которая лишилась 7-ми млн. крон.

Народная христианская партия сообщила, что будет продолжать бороться за отмену сокращения бюджета в сфере сельского хозяйства и защиты животных, которые, по их мнению, представляют особую важность.

Страница Nettavisen по-русски на Facebook.

Представитель Департамента финансов (Левая либеральная партия) Тарье Брейвик считает, что решение было принято необдуманно. Этот вопрос  пообещали поднять во время переговоров в ноябре.

Левая либеральная партия и Народная христианская партия работают над альтернативным бюджетным планом, который будет готов через несколько недель. Согласования должны произойти до рождества так, чтобы у Стортинга была возможность принять окончательное решение по бюджету до нового года.

Список организаций, теряющих государственное финансирование:

  1. Биодинамическая ассоциация (151.500)
  2. Рынок фермера (505.000)
  3. Норвежская лесозаготовительная организация (1.151.400)
  4. Защита и охрана животных (404.000)
  5. Альянс защиты прав животных (504.000)
  6. Защита животных: молодёжный фонд (101.000)
  7. Народная кампания: новая политика по отношению к хищникам (1.515.000)
  8. Geitmyra центр общественного питания для детей (404.000)
  9. Садоводческое общество (1.111.000)
  10. Ассоциация предпринимателей в сфере сельского туризма, продуктов питания и рыболовства (2.070.500)
  11. Лошадь и здоровье (202.000)
  12. Женщины в лесном хозяйстве (173.720)
  13. Пищевой банк (300.000)
  14. Природа и молодёжь (101.000)
  15. Сеть пищевых продуктов без ГМО (1.500.000)
  16. NOAH - за права животных (500.000)
  17. Норвежские пчеловоды (223.210)
  18. Союз женщин строителей (404.000)
  19. Союз молодых строителей (101.000)
  20. Норвежский колодец (2.020.000)
  21. Норвежская лососевая река (505.000)
  22. Норвежское культурное наследие (353.500)
  23. OIKOS - экологическая Норвегия (2.929.000)
  24. Молодёжь в сельское хозяйство (252.500)
  25. Шпиль (101.000)
  26. Союз TreSenteret (303.000)
  27. Молодые предприятия (350.000)
  28. Научный парк (3.282.500)
  29. 4H Norge (7.171.000)
  30. Норвежские зерновые культуры (151.500)
  31. Norsk Gardsost (252.500)

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere