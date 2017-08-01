Коммуны должны всерьез взяться за контроль над детскими садами

Охота на частных владельцев детских садов уводит от главной цели - обеспечить хорошие условия для детей как в частных, так и государственных садиках.

Вопрос о том, сколько зарабатывают частники, не так важен, как обеспечение хороших условий для детей в детских садах. На данный момент никто не может гарантировать того, что коммунальные детские сады предоставляют наилучшие условия.

По запросу леворадикальной партии "Красных" в Осло началась борьба с частными детскими садами, владельцы которых зарабатывают слишком много, в то время как существенные вопросы упускаются из виду. Коммуны имеют независимое право проводить надзор и отобрать аккредитацию в случае, если соблюдение надлежащих условий для детей игнорируется управляющими.

Тунэ Телевик Далл (Tone Tellevik Dahl), представитель школьного совета коммуны Осло и член Рабочей партии, хочет ввести новый закон, ограничивающий использование государственных фондов частными детскими садами. Мотивом к такому нововведению якобы стала неуверенность в том, что те 2,2 миллиарда крон, которые частные детские сады получают в качестве государственной поддержки, используются на благо детям. Это, бесспорно, важная миссия, но в таком случае стоит также проводить контроль над миллиардами, которые тратятся на государственные садики, дабы деньги не уходили в неизвестном направлении.

Не так много указывает на то, что коммунальные детские сады лучше частных, скорее наоборот. Независимое бюро EPSI Rating каждый год в течение 8-ми лет анализировало отзывы родителей, чьи дети посещают норвежские садики. Каждый раз статистика показывала, что родители предпочитают услуги частных детских садов.

Частные сады должны получать 100 процентов от доли, предоставленной государством коммунальным садам. Таким образом на 2017 год максимальный размер собственний доли, которую родители должны платить ежемесячно за место в детском саду, составляет 2 730 крон.

В коммунах, где нет соответствующих детских садов, субсидия для детей от 3 до 6 лет составляет 96 000 крон в год.

Государство и коммуна устанавливают размер платы за место в детском саду. Если государственная поддержка становится слишком прибыльной, есть возможность снизить таковую как для частников, так и для коммунальщиков.

Существует закон о детских садах, регулирующий размер гос. поддержки и обязывающий коммуну проводить проверки. Коммуна имеет право доступа к документам и помещениям детских садов, дабы государство могло гарантировать соблюдение надлежащих условий и обеспечить благосостояние 283 000 детей (статистика за 2016 г.), посещающих детские сады, количество которых приближается к 6 000.

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