Рабочая партия против увеличения денежной компенсации за детский сад

Компенсация за детский сад будет отменена, если Рабочая партия добьется своего.

Во вторник по воле Христианской народной партии (KrF) размер компенсации за детей 1-2 лет, не посещающих детский сад, возрос от 6000 до 7500 крон в месяц. Норвежская рабочая партия не согласна с таким нововведением и обещает сделать существенные поправки по данному вопросу при условии получения достаточного количества голосов на выборах для входа в правительство.

Согласно своей политической программе на 2017-2021 год, партия планирует отменить компенсацию за детей 1-2 лет, которые не посещают детский сад, и ввести временную экономическую поддержку на период от даты завершения декретного отпуска и до того, как будет предложено место в детском саду.

Анникен Хафтельт, представитель Рабочей партии в Стортинге, сообщает, что правительственные переговоры по данному вопросу начнутся уже осенью. Политик озабочена увеличением компенсации, которая, по ее словам, снижает мотивацию к возобновлению рабочей жизни, при этом добавляя, что в прошлом эта тема не стала препятствием к совместной работе с Партией центристов, когда коалиция пришла к компромиссу, отменив компенсацию только за детей 2-х лет. На тот момент процент семей, являющихся иммигрантами и получающих компенсацию, составлял 80 процентов.

Христианская народная партия переполнена недоверием

Рабочая партия давно пытается изменить курс политики Христианской народной партии, но предложение об отмене компенсации было воспринято христианами негативно. Вопрос выплаты данного типа пособий является горячо любимой темой религиозной партии.



По словам Хеля Ингольфа Ропстадса, заместителя лидера партии, данное предложение говорит о недоверии к норвежским родителям маленьких детей. Он опасается, что приход Рабочей партии к власти отнимет право свободы выбора у родителей либо путем сокращения компенсации, либо ее полнейшей отменой.

"Семейная политика скорее сближает нас с право-центристским правительством, – утверждает Ропстадс. –Мы боремся за создание мест в детских садах и обеспечение доступа к ним в соответствии с нуждами родителей. Когда будет создано нужное количество мест в садиках, многие потеряют временную экономическую поддержку, если один из родителей находится дома. В таком случае возможность выбора останется только привилегией богатых. Я считаю, данное предложение принималось в соответствии с абсолютно неудачным социал-демократическим принципом".

Партия центристов, как наиболее вероятный партнер Рабочей партии по коалиции, также планирует сохранить компенсацию за детей 1-2 лет, не посещающих детский сад, что, кроме того, означает некоторую разницу в ставках для родителей, чьи дети находятся в возрасной группе 12-18 месяцев.

Представитель Рабочей партии в Стортинге Анникен Хафтельт также рассматривает вероятность иных нововведений, которые могут помочь родителям, вынужденным брать сокращенный рабочий день на период, когда дети только начинают ходить в детский сад. По ее словам, компенсация не дает какой-либо свободы тем, у кого есть желание работать.

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