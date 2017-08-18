Исламист, живущий в Норвегии, одобрил террористическую атаку в Испании

"За убийство мусульман неверующие тоже должны платить смертью", – написал 21-летний мусульманин в своём аккаунте на Facebook.

В четверг после полудня в Барселоне произошла террористическая атака, в результате которой погибло 13 человек. Около 100 человек было ранено. Из них 15 находятся в критическом состоянии, а 23 получили тяжелые увечья.

Ведущие норвежские политики осудили произошедшее, а вот некоторые экстремисты, проживающие в Осло, наоборот восприняли трагедию на ура.

Так 21-летний мусульманин выложил в своём аккаунте на Facebook пост, выражающий искреннюю радость по поводу случившегося: "Да здравствует Аллах! Не могу усидеть на месте, не могу перестать улыбаться. Они этого заслужили. Это нужно отпраздновать пакистанскими сладостями. От радости бросает в мелкую дрожь!", – пишет молодой человек.

По его словам, трагедию нужно праздновать в честь невинных мусульман, которые были подвержены пыткам на военной базе Гуантанамо, за что Запад должен якобы заплатить.

Как оказалось, мусульманин, проживающий в Норвегии, имеет связи с экстремистской исламской группировкой "Пророк Уммах", несколькими другими группировками подобного рода в Эстланне (Восточная Норвегия) и службой безопасности (PST).

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Молодой человек также подчеркнул, что все мусульмане должны радоваться произошедшему, считая провокацией замалчивание политиками убийств мусульман неверующими (т.е. все те, кто не являются мусульманами). В прошлом он также был осужден за угрозы физической расправы.

Другой исламский экстремист по имени Убайдула Хассан (Ubaydullah Hussain), имеющий связь с молодым человеком, также был осужден за подстрекательство к терроризму из-за нескольких подобных постов на том же Facebook , но окружной суд Осло признал его невиновным в октябре 2014-го года. Обвинители подали апелляцию, но апелляционный суд его снова оправдал в июне 2015-го года со ссылкой на определение свободы слова в Норвегии.

Согласно оценке ситуации Службой безопасности, Норвегия тоже находится под угрозой террористических актов.



