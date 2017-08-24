Норвегия рискует, ежегодно инвестируя миллиарды в иностранные нефтяные компании

"Размер инвестиций достигает 100 млрд. крон, что является чистейшим спекулированием деньгами налогоплательщиков".

Государство ввело в 2005 году правило возмещения 78 процентов расходов без получения прибыли, потраченных нефтяными кампаниями на разведку нефти на континентальном шельфе Норвегии. Таким образом в период с 2005 по 2015 было выплачено 100 млрд. крон. Общие выплаты в 2005 году составили 500 млн. крон, которые к 2015-му году возросли до 13, 5 млрд, крон.

Такого рода возмещение больше похоже на спекуляцию деньгами налогоплательщиков, согласно мнению экологической партии (MDG) и Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Интересен тот факт, что большинство нефтяных компаний, наживающихся на такой прибыли, являются иностранными. К примеру, шведская компания Svenske Lundin (шесть млрд.), британская компания BG, датская нефтяная компания Maersk, канадская Suncor и американская Tullow Oil, которые получили около пяти млрд. крон с момента введения соглашения.

Норвежские нефтяные компании не получили никакой прибыли в рамках установленного правила.

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Неуверенность в получении прибыли

По мнению кандидата от Норвежской экологической партии Пера Эспена Стокнеса (Per Espen Stoknes), опасность в том, что Норвегии нужно будет субсидировать нефтяную промышленность из-за отсутствия прибыли.



Когда было введено правило возмещения затрат на разведку нефти, цены на нефть были рассчитаны в пределах 60-100 доллара за баррель. Если цена на нефть упадет до 40-ка доллара за баррель, соглашение серьёзно ударит по налогоплательщикам. По словам политика, развитие технологии возобновляемой энергии сдвинет нефтяную промышленность на задний план в течение следующих 10-ти лет. В таком случае за 10-15 лет абсолютно спадет спрос на 30 млн. баррелей нефти в год.

Генеральный секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF) Нина Йенсен (Nina Jensen) также думает, что субсидирование разведки нефти не является прибыльной затеей. Аналитики и экономисты согласны с таким мнением, считая неправильным использование налогоплательщиков таким образом. Йенсен подчеркивает, что будущее – за возобновляемыми источниками энергии, куда и нужно вкладывать средства.

Министр энергетики и нефтяной промышленности поддерживает соглашение

Министр энергетики и нефтяной промышленности Тарье Сёвикнес (Партия прогресса, FrP) считает, что отказ от реформы – игра в русскую рулетку с финансированием общества благосостояния. По его словам, самая большая и важная индустрия Норвегии зависит от стабильной и предсказуемой основы.

По мнению министра, соглашение устанавливает равенство между уже существующими компаниями и только образовавшимися, и Норвегия, как и весь мир, нуждается в нефтегазовой промышленности.