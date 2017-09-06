Представитель Партии центристов недовольна критикой в сторону министра миграции

Но в то же время относится крайне негативно к тем, кто соглашается с политикой министра миграции Силви Листвеуг.

"Никто из норвежских политиков не заслуживает такого отношения к себе", – заявляет заместитель лидера Партии центристов (Sp) Марит Арнстад (Marit Arnstad), подчёркивая то, что комментарии по поводу действий и слов министра миграции и интеграции выходят за рамки адекватности. Прежде всего это касалось обвинения в фашизме и расизме.

По словам Арнстад, обвинения абсолютно необоснованны. Но в то же время политик заявляет, что негативные настроения вокруг министра лежат на совести сторонников политики Листхеуг.

Политик заострила внимание на том, что персональный советник Силви Листхеуг по социальным сетям вынужден был приносить извинения за комментарии пользователей к темам, касающихся деятельности министра.

Заместитель лидера Партии центристов считает такую ситуацию разрушительной для здоровой политической дискуссии, поскольку личностные оскорбления отвлекают от политики и реальных проблем для обсуждения.

Марит Арнстад считает, что общественность и политические деятели не раз становились свидетелями "переходов на личности" во время выборной гонки. По её словам, в норвежском обществе происходит много перемен, новых реформ, заслуживающих должного внимания, и последователи политики министра упускают это из виду, не вникая в темы дискуссий и фокусируя своё внимание только на личностях.