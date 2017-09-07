Партия прогресса хочет отправлять иностранных заключённых в голландские тюрьмы

По словам министра юстиции, в норвежских тюрьмах преобладают иностранцы, выселение которых стоит производить через тюрьмы других государств.

Во вторник правительство заявило, что продлит соглашение Норвегии с голландской тюрьмой Норгерхавен (Norgerhaven) до 1-го октября 2019-го года. Но Партия прогресса будет добиваться неограниченности срока действия соглашения. Смысл договора в том, что преступившие закон граждане иностранного происхождения, которые уже получили сообщение о депортации из Норвегии, должны будут отбывать свой срок не в норвежской, а в голландской тюрьме.

По словам министра юстиции, в норвежских тюрьмах преобладают иностранцы, выселение которых стоит производить через тюрьмы других государств.

До этого момента постоянное действие такого рода соглашения не обсуждалось, но норвежский министр юстиции Пер Вилли Амундсен (Per-Willy Amundsen) намерен рассматривать возможность аренды мест в тюрьмах других стран в том числе, дабы упразднить очереди в норвежские тюрьмы.

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Несмотря на критику от Рабочей партии, политик уверен, что это правильное решение, учитывая, что в отношении провинившихся иммигрантов уже было принято решение о депортации.

Аргумент правительства о недостаточном количестве мест в тюрьмах не был воспринят Рабочей партией всерьёз. Политики, презентующие партию, уверены, что политики Партии прогресса нарушают права человека, отправляя граждан других государств в тюрьмы, намекая на закон о равенстве и защиты от дискриминации.

Существует мнение, что высылка джихадиста Муллы Крекара (Mulla Krekar), являющегося лидером террористической организации "Ансар аль-Ислам" и отбывающего наказание в норвежской тюрьме, также противоречит правам человека.

Сив Йенсен (Siv Jensen), лидер Партии прогресса и министр финансов, не раз заявляла, что несмотря на критику со стороны Верховного комиссара по делам беженцев от Организации объединённых наций, партия (FrP) продолжит ужесточать иммиграционную политику.

Премьер-министр Эрна Сульберг (Консервативная партия) также посчитала нарушением прав человека отправку иммигрантов без удостоверения личности в закрытые приёмные пункты. В целом правительство правого толка критикуют со всех сторон. Рабочая партия заявила, что нынешняя коалиция Консервативной партии и Партии прогресса – настоящая потеря времени.