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Мигранты ожидают транспортировки в полицейские участки испанского морского порта Тарифа. Фото сделано 16.08.2017.
Мигранты ожидают транспортировки в полицейские участки испанского морского порта Тарифа. Фото сделано 16.08.2017. Foto: Marlos Moreno / AP / NTB scanpix

Долгое время ожидания на получение статуса беженца в Европе

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Ksenia Hinderson
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Около миллиона человек, прибывших в Европу в 2015 и 2016-ом году, всё ещё ожидают ответа на запрос о предоставлении убежища.

В 2015 и 2016-году в Европу прибыло около 2,2 миллиона мигрантов. С конца 2016 года 52 процента из них всё ещё ожидают ответа на запрос о предоставлении убежища.

40 процентов получили положительное решение, в то время, как 3 процента получили отказ в тех европейских странах, где они подавали заявление.

Большинство прибыло в Европу через Италию и Грецию. Многие продолжили свой путь и подали заявление на убежище в других странах. 52 процента прибыло из Афганистана, Ирака и Сирии, где происходили военные конфликты.

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Большинство просит убежища в Германии

Германия стала самой желанной страной для поиска убежища. Из 1,09 млн. человек там ожидают ответа на запрос о предоставлении статуса беженца около 49 процентов с конца 2016-го года. Германия – одна из стран, где подобные заявления рассматриваются довольно быстро. В 2015 и 2016-году процесс занимал всего 3 месяца.

В Норвегии наоборот многим из этих 35 000 человек пришлось ждать намного дольше, в среднем около года.

Одной из стратегий Ангелы Меркель было быстрое рассмотрение дел тех заявителей, которые гарантированно получают статус беженца. Прежде всего это касается сирийцев и жителей Балканского полуострова.

Венгрия

Швеция, Бельгия и Голландия – страны с высокой скоростью рассмотрения заявлений на предоставление статуса беженца. Далее следуют Греция, Испания, Финляндия, Австрия, Норвегия, Франция, Великобритания, Швейцария и Дания.  

Венгрия, где политики выступают против иммиграции в их страну, находится позади всех. С конца 2016-го года около 94 процентов от 70 000 просителей убежища всё ещё ожидают ответа.

Многие просто исчезли

В целом 885 000 беженцев получили положительный ответ на запрос о предоставлении убежища в конце 2016-го года, в то время, как 75 000 были отправлены обратно на родину.

Помимо этого 100 000 человек получили отказ, но до сир пор неизвестно место их нахождения. Они либо нелегально проживают в Европе, либо выехали из Европы, но не к себе домой, а в другой пункт назначения.





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