В Норвегии может появиться самый большой аквариум Северной Европы
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Руководитель холдинговой компании Selvaag планирует создание первого национального аквариума Норвегии, который должен стать "архитектурной жемчужиной страны и маяком знаний мирового класса".
Аквариум должен достигать 10 000 квадратных метров, вмещая в себя семь миллионов литров воды, что обеспечит Норвегии обладание самым большим аквариумом в Северной Европе.
"Как нация мы всегда жили вблизи океана, но по какой-то причине у нас никогда не было национального аквариума. Настало время это исправить. Сейчас у нас есть историческая возможность создать фантастический аквариум, который станет ведущей достопримечательностью, центром знаний и площадкой для научных исследований", – говорит учредитель компании.
Аквариум планируют строить не только на радость норвежцам, но и для туристов, посещающих Норвегию и, в частности, коммуну Берум.
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