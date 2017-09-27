В Норвегии может появиться самый большой аквариум Северной Европы

Холдинговая компания Selvaag хочет построить аквариум величиной более, чем 10 000 квадратных метров около аэропорта в районе Форнебю (Fornebu).

Руководитель холдинговой компании Selvaag планирует создание первого национального аквариума Норвегии, который должен стать "архитектурной жемчужиной страны и маяком знаний мирового класса".

Аквариум должен достигать 10 000 квадратных метров, вмещая в себя семь миллионов литров воды, что обеспечит Норвегии обладание самым большим аквариумом в Северной Европе.

"Как нация мы всегда жили вблизи океана, но по какой-то причине у нас никогда не было национального аквариума. Настало время это исправить. Сейчас у нас есть историческая возможность создать фантастический аквариум, который станет ведущей достопримечательностью, центром знаний и площадкой для научных исследований", – говорит учредитель компании.

Аквариум планируют строить не только на радость норвежцам, но и для туристов, посещающих Норвегию и, в частности, коммуну Берум.

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