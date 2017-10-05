Норвежская политика на Шпицбергене может привести к военному конфликту

Российское министерство обороны сообщило газете "Коммерсантъ" о том, что норвежская политика на архипелаге Шпицберген может привести к военному конфликту.

Несколько источников информации из российского Министерства обороны подтвердили опасения российских властей по поводу политической позиции

Норвегии относительно Шпицбергена.

Между Россией и Норвегией не раз возникали споры вокруг Шпицбергенского трактата, определяющего международно-правовой статус архипелага, что в свою очередь создало натянутые отношения между Россией и НАТО.

В сообщении от Министерства обороны также упоминалось, что норвежская сторона не раз выражала желание установить "абсолютную национальную юрисдикцию над архипелагом Шпицберген и прилежащей 200-мильной акватории".

Представители министерства также предполагают возможное развитие конфронтации и в других районах, в частности на Курильских островах, на которые претендует Япония, и в Азовском море, граничащем с Украиной, Россией и Крымским полуостровом.

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