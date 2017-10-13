Права человека, зимняя Олимпиада и санкции против российского спорта

Рубрика Nettavisen "Мнения". Блог профессора юстиции Университета Осло Труна Солванга (Trond Solvang).

Дебаты на тему прав человека вновь подняли вопрос о допинге и препятствию допуска российской команды к таким ключевым спортивным событиям, как Олимпийские игры и чемпионат мира. Меньше полугода осталось до начала зимних Олимпийских игр в Южной Корее, и тема вновь стала актуальной. На сей раз лидер антидопинговой организации

в Норвегии Андерс Солхеим (Anders Solheim) считает, что российский олимпийский комитет стоит отстранить от игр 2018-го года.

Ранее у российского паралимпийского комитета (РПК) отобрали членство в интернациональном паралимпийском комитете (ИПК) из-за пренебрежения ситуации с допинг-контролем, в результате чего российскую команду отстранили от участия в соревнованиях.

Далее последовало разбирательство на юридическом уровне. Дело оправили на рассмотрение в спортивный арбитражный суд (CAS), где русские проиграли снова.

Также обсуждалась судьба отдельных участников команды. РПК пожаловался на то, что русские спортсмены были наказаны коллективно, что, согласно российской стороне, нарушило права отдельных спортсменов. Аргумент не имел юридической силы для суда, поскольку судебное разбирательство касалось всей команды, а не конкретной личности.

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В случае с Олимпийскими играми Интернациональный олимпийский комитет (IOC) выбрал другую стратегию – индивидуальный подход. IOC порешил, что согласно правилу, основанному на правах человека, каждый спортсмен мог проверить свой статус участника игр индивидуально, дабы доказать свою невиновность. IOC также автоматически отстранил от участия в играх тех российских спортсменов, у которых подтвердили наличие допинга в прошлом, что противоречит правам человека. Таких спортсменов по праву можно было рассматривать как возможных участников игр в том числе.

Система Интернационального олимпийского комитета (IOC) привела к тому, что в Олимпийских играх приняло участие 165 спортсмена, и Россия оказалась в числе четырёх лучших спортивных наций.

Многие ожидали отстранения российской команды от участия в чемпионате мира по лыжному спорту, но Международная федерация лыжного спорта не стала вводить каких-либо санкций. Более того, некоторые ещё помнят, как член Интернационального спортивного комитета и президент Международной федерации лыжного спорта Жан Франко Касперс (Gian Franco Kaspers) сравнил идею отстранения российской команды с преследованием евреев нацистской Германией, несмотря на похвалу, адресованную его коллегам в Интернациональном паралимпийском комитете за отстранение российских спортсменов несколькими месяцами ранее.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выбрала другую риторику. Тогда Российскую федерацию легкой атлетики отстранили на легальной основе, предоставив спортсменам право доступа к проверке своего статуса участника игр. В результате только один российский спортсмен был допущен к олимпийским играм в Рио, и 16 спортсменов представили Россию на чемпионате мира по лёгкой атлетике летом.

Уникальная практика руководящих органов спортивных ассоциаций не идёт никому на пользу, прежде всего российским спортсменам, по праву чувствующими себя крайними на международной спортивной арене.

Позиция антидопинговой организации Норвегии (Antidoping Norge) по отношению к российским спортсменам не совсем понятна. Неясно, почему норвежская сторона выступает за коллективное отстранение российской команды от участия в олимпийских играх 2018-го года, не предоставляя при этом какие-либо весомые аргументы.

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